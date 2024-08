Il Primo Ministro giapponese annuncia il ritiro

Un scandalo di spese in politica giapponese sta causando un calo di consensi per il governo. Il capo dell'amministrazione Kishida sta ora assumendo la responsabilità e aprendo la strada a un successore. Diversi candidati si stanno già posizionando per questo.

Il Primo Ministro giapponese Fumio Kishida, che sta lottando nei sondaggi d'opinione, si dimette. Ha annunciato che non si candiderà per la rielezione alla carica di presidente del Partito Liberal Democratico (PLD) nelle elezioni di settembre. Il capo del partito, che è stato quasi costantemente al potere per decenni, è solitamente anche il Primo Ministro. Kishida sta assumendo la responsabilità per uno scandalo di finanziamenti politici che coinvolge diverse fazioni del partito. È stato sempre più criticato per la sua gestione della questione e i suoi tassi di approvazione del governo, entrato in carica nell'ottobre 2021, sono scesi sotto il 30%.

Sotto Kishida, il Giappone ha intrapreso uno storico cambiamento nella sua strategia di sicurezza in risposta alla crescente potenza della Cina e alla minaccia dalla Corea del Nord, decidendo un significativo rafforzamento militare. Distaccandosi dalla sua precedente dottrina di sicurezza puramente difensiva, l'alleato degli Stati Uniti mira ad acquisire la capacità di distruggere le basi missilistiche nemiche. Il bilancio della difesa sta aumentando notevolmente.

Questo cambiamento di politica arriva in un contesto di sicurezza che il governo descrive come "il più serio e complesso" dalla Seconda Guerra Mondiale. Le attività militari della Cina nella regione rappresentano la "maggiore sfida strategica". Gli Stati Uniti, alleato del Giappone, esprimono preoccupazioni simili. Despite his unpopularity, Kishida had long sought to secure re-election in the race for the leadership of his party. However, calls for his resignation within the LDP have grown louder recently.

After Kishida's announcement, Japanese media outlets are already circulating names of potential successor candidates. These include former Defense Minister Shigeru Ishiba, reform-minded Digital Minister Taro Kono, LDP Secretary-General Toshimitsu Motegi, and Economic Security Minister Sanae Takaichi. Former Environment Minister Shinjiro Koizumi and former Economic Security Minister Takayuki Kobayashi are also among those who could run.

Il Primo Ministro giapponese Fumio Kishida, che è alla guida di questo cambiamento di politica, sta affrontando critiche a causa del suo coinvolgimento in uno scandalo di finanziamenti politici. Diversi personaggi di spicco giapponesi, come l'ex Ministro della Difesa Shigeru Ishiba e il Ministro della Digitalizzazione Taro Kono, si stanno posizionando come possibili successori di Kishida.

