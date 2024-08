Il Primo Ministro della Thailandia Srettha Thavisin è stato rimosso dal suo incarico

Thailand in Political Turmoil: Thailand's Constitutional Court in Bangkok has removed Prime Minister Srettha Thavisin from office following a lawsuit by dozens of senators. In a vote of five to four, the judges ruled in favor of removing the 62-year-old on Thursday afternoon (local time). The much-anticipated decision came as a surprise to many political observers.

Quaranta senatori hanno accusato Srettha di violazione delle regole nell'aver nominato il politico Pichit Chuenban come ministro, poiché Pichit ha un precedente penale. Pichit è stato condannato a sei mesi di prigione nel 2008 per oltraggio alla corte in uno scandalo di corruzione. Aveva già rassegnato le dimissioni in maggio sotto crescente pressione legale.

Srettha, secondo gli osservatori politici, ha sostenuto nella sua difesa che la nomina di Pichit era legale, citando i pareri legali richiesti. Tuttavia, il tribunale ha stabilito che il primo ministro aveva violato le regole etiche.

Srettha non ha partecipato alla sessione del tribunale, optando invece per altri impegni. Gli osservatori hanno notato che aveva programmato molti appuntamenti per le settimane successive e non sembrava aspettarsi la sentenza. Parlando con i giornalisti, ha detto che avrebbe accettato la decisione della corte, nonostante sperasse in un diverso esito. Ha anche espresso la speranza che la Thailandia rimanga politicamente stabile.

Il primo ministro ha scelto di prioritizzare altri impegni invece di partecipare alla sessione del tribunale, indicando la sua assenza inaspettata. L'opposizione ha argomentato che la nomina di Srettha di un ministro con precedenti penali era una chiara violazione delle 'altre' norme politiche e etiche.

