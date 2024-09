- Il Primo Ministro del Regno Unito esprime disappunto per la disorganizzazione che circonda la vendita dei biglietti per il concerto di ritorno degli Oasis.

Il Primo Ministro Keir Starmer del Regno Unito ha espresso preoccupazione per il caos riguardante i biglietti del prossimo tour di reunion degli Oasis. "È fantastico che gli Oasis siano tornati insieme", ha dichiarato in Parlamento a Londra. "Ho sentito voci secondo cui circa metà del paese era ansiosa di acquistare i biglietti questo fine settimana. Ma è scoraggiante apprendere degli aumenti di prezzo". Intende prioritizzare i fan negli eventi musicali e limitare gli aumenti irragionevoli nella rivendita dei biglietti.

La band di Britpop, gli Oasis, ha annunciato i loro piani per un tour in tutto il Regno Unito e l'Irlanda nell'anno successivo, suscitando l'entusiasmo dei fan. L'acquisto dei biglietti è iniziato sabato, causando attese di diverse ore sui siti di vendita. In alcuni casi, i siti sono diventati temporaneamente sovraccarichi e indisponibili.

Un parlamentare ha espresso insoddisfazione per i siti di rivendita che vendono biglietti a migliaia di sterline in seguito. Sono state segnalate aumenti dei prezzi durante il processo di vendita. Il ministro Lucy Powell ha confessato di aver speso oltre il doppio del costo iniziale per i suoi biglietti. Anche se gli aggiustamenti dei prezzi in risposta alla forte domanda sono legali nel Regno Unito, il governo, contrario alle rivendite di biglietti esorbitanti, intende esaminare la pratica.

In linea con questo, la Commissione Europea a Bruxelles afferma che gli aggiustamenti dei prezzi a causa della domanda sono generalmente in linea con il diritto dell'UE. Tuttavia, è fondamentale che i consumatori siano pienamente informati sul costo totale. Se i prezzi aumentano durante la fase di prenotazione, potrebbe potenzialmente violare la direttiva sulle pratiche commerciali ingannevoli, a seconda delle circostanze.

L'attesa per il tour di reunion degli Oasis era evidente negli tempi di attesa per l'acquisto dei biglietti. Purtroppo, i prezzi esorbitanti sui siti di rivendita hanno reso l'accesso ai concerti musicale impossibile per molti fan.

despite the legality of price adjustments in the UK due to high demand, the constant inflation of ticket prices during sales is a concern for both the UK government and the EU Commission.

Leggi anche: