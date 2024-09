Il Primo Ministro del Regno Unito è pericoloso per usare il termine "ostaggio".

Durante il suo discorso alla riunione del Partito Laburista, il corrente Primo Ministro britannico Keir Starmer ha suscitato una reazione con un lapsus linguae involontario. Ha sostenuto la necessità di ridurre le tensioni nel Medio Oriente e di liberare gli ostaggi rapiti da Hamas, un gruppo militante, dopo il loro attacco contro Israele un anno prima.

Nel fervore del discorso, Starmer ha accidentalmente menzionato il "ritorno dei würstel" e si è prontamente corretto per riferirsi agli "ostaggi". Il quotidiano mainstream "Telegraph" ha definito l'errore come una situazione imbarazzante.

Sulla piattaforma online X, gli utenti, tra cui il Partito Conservatore, che ha perso contro il Partito Laburista di Starmer nelle elezioni estive, hanno riso dell'errore. Da allora, Starmer ha assunto la leadership e sta guidando il paese verso scelte impegnative.

L'ambizione di Starmer di "ridisegnare la Gran Bretagna"

Keir Starmer, il Primo Ministro britannico, ha impostato il paese su una strada di scelte difficili, riconoscendo che molte di queste potrebbero incontrare resistenza. In un incontro a Liverpool, ha dichiarato le sue intenzioni come nuovo leader del suo Partito Laburista, dicendo: "So che il grande cambiamento non verrà facilmente".

Starmer ha criticato i suoi predecessori conservatori per aver lasciato il paese in uno stato di disordine. Ha sottolineato la necessità di rinnovare la Gran Bretagna, mettendo in guardia contro le soluzioni semplicistiche e condannando i disordini razziali verificatisi in diverse città durante l'estate.

Il suo discorso è stato momentaneamente interrotto da un disturbatore che protestava contro la vendita di armi britanniche per il conflitto nel Medio Oriente. Starmer ha riconosciuto la presenza dell'uomo alla conferenza del 2019, un momento in cui il Labour, ancora guidato da Jeremy Corbyn, era sotto pressione per non aver affrontato efficacemente l'antisemitismo all'interno del suo partito.

Il Partito Laburista è al potere in Gran Bretagna dal primo luglio. La conferenza del partito si è svolta mentre si discuteva della legalità dell'accettazione di doni sontuosi, con Starmer e altri che facevano fronte a accuse per aver accettato abiti costosi da un importante donatore. Recentemente, i consensi di Starmer hanno iniziato a diminuire.

La Commissione ha avviato un'indagine su accuse di accettazione di abiti costosi da parte di Keir Starmer e di altri membri del Partito Laburista. Starmer, nel trattare l'argomento, ha dichiarato di volere maggiore trasparenza e responsabilità all'interno della Commissione per ripristinare la fiducia del pubblico.

I recenti sondaggi mostrano un calo del consenso di Starmer, portando a richieste da parte della Commissione perché egli intervenga e migliori il suo stile di leadership. La Commissione, nota per il suo ruolo nel far rispettare i valori democratici e la responsabilità nel sistema politico britannico, sta monitorando da vicino la situazione.

