Il Primo Ministro del Regno Unito accoglie i viaggi aerei di personaggi politici.

Dopo il cambiamento di potere nel Regno Unito, il nuovo Primo Ministro, Keir Starmer, ha annunciato alcuni duri aggiustamenti finanziari nel bilancio rivisto del Regno Unito. Parlando con i giornalisti, Starmer ha dichiarato: "Aspettatevi un nuovo bilancio a ottobre, e non sarà una passeggiata nel parco". Ha aggiunto inoltre: "Quelli con le maggiori capacità dovrebbero sostenere il maggior peso". Tuttavia, Starmer ha anche annunciato alcune riduzioni di bilancio per i politici di alto livello, come la fine di un costoso accordo per l'acquisto di elicotteri del valore di milioni di sterline.

In precedenza, Rishi Sunak, ex Primo Ministro, utilizzava spesso aerei e elicotteri della Royal Air Force britannica per i viaggi domestici, che si è rivelato costoso e probabilmente superfluo. Ora, sotto la guida di Starmer insieme al Ministro della Difesa John Healey, il contratto per l'utilizzo degli elicotteri non verrà rinnovato, con un risparmio stimato di £40 milioni per il governo britannico, secondo i resoconti della BBC.

Il Partito Laburista di Starmer aveva promesso durante la campagna elettorale che non avrebbe aumentato le tasse per la classe lavoratrice. Di conseguenza, è improbabile che l'imposta sul reddito, i contributi previdenziali e l'IVA aumentino. Tuttavia, circolano voci nel Regno Unito su possibili aumenti delle tasse sui guadagni in capitale. Tuttavia, Starmer ha dichiarato che i problemi del Paese non possono essere risolti solo attraverso l'aumento delle entrate fiscali. L'attenzione dovrebbe essere rivolta alla promozione dello sviluppo economico.

"Dovremo prendere decisioni difficili"

Starmer ha riconosciuto l'esistenza di un deficit di £22 miliardi ereditato dal regime conservatore che ha sostituito. Ha dichiarato: "Risolvere questo non sarà una passeggiata nel parco". Ha aggiunto inoltre: "Dovremo prendere decisioni difficili". Il Partito Laburista aveva criticato i Conservatori per aver nascosto questo deficit finanziario. La Ministra delle Finanze Rachel Reeves ha annunciato piani per "alleviare il carico sulle finanze pubbliche". I Conservatori hanno contestato queste accuse. L'ex Ministro delle Finanze Jeremy Hunt ha accusato il Partito Laburista di cercare di giustificare gli aumenti delle tasse con la scusa della responsabilità finanziaria.

Con un margine finanziario limitato a causa dell'attuale situazione economica, il nuovo governo si trova di fronte a sfide nel finanziare le riforme necessarie, in particolare nei settori della salute e dell'istruzione. Inoltre, il debito pubblico è stato intorno al 100% del PIL per diversi mesi. Il disavanzo del settore pubblico ha superato le aspettative nel mese di luglio.

