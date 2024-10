Il Primo Ministro danese Frederiksen esprime rammarico per l'incidente degli aerei da combattimento F-16 verso l'Ucraina

Attualmente in circolazione sui canali ucraini c'è un video del discorso del Primo Ministro danese Mette Frederiksen al GLOBSEC Forum. In esso, si scusa con l'Ucraina per il ritardo nell'invio dei caccia F-16. Inizialmente voleva inviarli all'inizio della guerra, ma sono seguiti lunghi dibattiti sul fatto che fosse una mossa intelligente, ha menzionato. La Danimarca si è impegnata a inviare un totale di 19 caccia all'Ucraina, ma mancano i piloti e l'addestramento richiede tempo, con solo un piccolo numero di caccia F-16 attualmente in uso. La Danimarca è spesso in testa alla lista delle consegne di armi, mentre altri paesi mostrano più cautela.

08:31 "Kyiv Post": Eliminati diversi ufficiali nordcoreani nell'attacco con razzo Secondo un recente articolo del "Kyiv Post", più di 20 soldati, tra cui sei ufficiali nordcoreani, sono stati apparentemente eliminati in un attacco con razzo vicino al Donetsk controllato dalla Russia. Una fonte confidenziale rivela che si trovavano lì per consultarsi con i loro omologhi russi e osservare l'addestramento prima di lanciare l'attacco.

07:50 Ucraina: Danneggiate diverse posizioni di combattimento russe - con missili Storm Shadow Lo Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine riferisce la distruzione di tre posizioni di combattimento delle brigate motorizzate 35ª e 27ª e della 2ª armata combinata delle truppe russe. Ciò è stato ottenuto grazie alla collaborazione tra l'Aeronautica e le unità missilistiche e dell'artiglieria delle Forze Armate ucraine, nonché ad altri componenti delle forze di difesa. L'attacco è stato condotto utilizzando missili Storm Shadow e GMLRS. L'Ucraina utilizza da tempo gli Storm Shadow, ma solo la versione a corto raggio, in quanto l'approvazione della versione a lungo raggio è ancora in sospeso. I GMLRS possono essere lanciati dai lanciarazzi multipli HIMARS e hanno un raggio d'azione approssimativo di 70 chilometri.

07:04 ISW: Gli sforzi di reclutamento della Russia sono meno efficaci con limiti Il governo russo prevede di continuare a offrire premi in denaro ai recluti che firmano contratti militari con il Ministero della Difesa nel prossimo futuro. Tuttavia, l'Istituto per gli Studi di Guerra (ISW) sottolinea che questi sforzi stanno dando risultati deludenti e l'aumento sostanziale degli incentivi finanziari indica che i tentativi attuali di reclutamento non sono sufficienti per sostenere la continua generazione di nuove forze necessarie per mantenere il tasso di offensive intensive della Russia in Ucraina. L'ISW stima che ci siano vincoli, a breve e lungo termine, al numero di reclute che la campagna di mobilitazione russa può generare, con gli incentivi finanziari migliorati improbabili nel superare questi limiti.

06:20 Esperto di Russia vede il paese di fronte a sfide e opportunità di controffensiva per l'Ucraina L'esperto di Russia Mark Galeotti afferma che, con l'equipaggiamento nuovo che l'Ucraina sta ricevendo, potrebbe formare brigate in grado di lanciare una vasta controffensiva entro il 2025. Mentre Mosca lavora per ottenere armi a lungo raggio come ATACMS e Storm Shadow, Galeotti nota che Kiev sta efficacemente utilizzando i suoi razzi e droni in una campagna contro i depositi di munizioni russe. Sul fronte russo, il reclutamento di coscritti sta diventando sempre più difficile despite i pagamenti generosi e l'offerta di manodopera è scarsa. Le scorte di equipaggiamento militare russo stanno diminuendo. Galeotti segnala potenziali pericoli per l'Ucraina, tra cui il rafforzamento delle forze all'interno dell'UE che respingono il sostegno all'Ucraina e una potenziale vittoria di Donald Trump nelle elezioni USA.

05:40 Cinque repubblicani mettono in guardia l'Ungheria per la deriva ulteriormente verso la Russia Cinque senatori repubblicani degli Stati Uniti hanno espresso preoccupazione per i crescenti legami dell'Ungheria con la Russia e la collaborazione in aumento con la Cina dopo la loro visita nel paese. La delegazione includeva i senatori repubblicani Jerry Moran, John Boozman, Susan Collins, John Cornyn e John Gohen. Il senatore Jerry Moran ha espresso preoccupazione per i crescenti legami dell'Ungheria con la Russia e l'erosione delle sue istituzioni democratiche e ha invitato a una maggiore cooperazione tra l'Ungheria e i suoi alleati in una dichiarazione.

03:27 La difesa aerea respinge il tentativo di attacco aereo russo su Kyiv Le forze di difesa aerea ucraine hanno apparentemente respinto un attacco aereo russo su Kyiv, secondo l'applicazione Telegram delle notizie dell'esercito ucraino. Non sono state fornite informazioni specifiche.

01:58 L'ambasciatore russo negli Stati Uniti lascia per Mosca L'ambasciatore della Russia negli Stati Uniti, Anatoly Antonov, avrebbe apparentemente concluso il suo incarico diplomatico, secondo i media russi. Antonov sta tornando a Mosca, secondo le informazioni della fonte del Ministero degli Esteri. Il giornale "Vedomosti" suggerisce che il ritorno di Antonov è imminente, although non sono stati forniti ulteriori dettagli. Antonov ha prestato servizio come ambasciatore a Washington dal 2017.

Rapporto: Concessioni territoriali preliminari di Kyiv sull'adesione alla NATO?

L'Ucraina continua a perseverare nel recupero dei territori sotto l'occupazione russa degli ultimi dieci anni. Ma come ci riesce? Si trova di fronte a carenze di personale, armi e sostegno dell'alleanza occidentale. Il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ora accenna a decisioni importanti con Washington e altri paesi per l'incontro del gruppo di contatto a Ramstein l'12 ottobre. Questo nuovo approccio ucraino, secondo il "Financial Times", include la richiesta di assistenza militare e diplomatica dagli alleati per incoraggiare la Russia a impegnarsi nelle trattative. Molti diplomatici occidentali e funzionari ucraini ora pensano che solide garanzie di sicurezza potrebbero gettare le basi per un accordo negoziato, consentendo alla Russia di mantenere il controllo funzionale sui territori ucraini che attualmente occupa, sebbene non riconosciuti legalmente. C'è anche speculazione sul fatto che l'Ucraina potrebbe ottenere l'adesione alla NATO come parte di questo accordo.

Analisti: La Russia subisce una tripla perdita di equipaggiamento, l'Ucraina si prepara ai dispiegamenti dei carri armati

Russia sta subendo perdite medie di tre volte superiori rispetto all'Ucraina, come evidenziato da Jakub Janowski, analista di Praga che lavora per Oryx, un'unità di intelligence open source olandese. Janowski aggiunge che la Russia sta esaurendo rapidamente le scorte di attrezzature dell'era sovietica, mentre la sua produzione, come quella dell'Ucraina, sostituisce solo una piccola frazione di ciò che perde. Konrad Muzyka, analista polacco e direttore di Rochan Consulting, avverte che, date le attuali condizioni, il tempo gioca a favore della Russia. Tuttavia, Janowski suggerisce che l'esercito russo e il suo potere di fuoco potrebbero ancora incontrare problemi se l'Occidente rafforzasse il suo sostegno, mentre alcune consegne di attrezzature militari promesse rimangono in attesa da parte dell'Ucraina. Secondo Oryx, l'Ucraina sta ancora aspettando la consegna di almeno 280 carri armati, 480 veicoli da combattimento corazzati, 1200 trasportatori di truppe e 180 veicoli d'artiglieria mobile, come previsto in precedenza.

L'Ucraina annuncia l'abbattimento di un bombardiere russo, appaiono immagini dei detriti

L'esercito ucraino afferma di aver abbattuto un aereo da combattimento russo. L'attacco è avvenuto sabato vicino a Kostiantyniwka nella provincia di Donetsk, come riportato dal capo dell'amministrazione militare della regione. Immagini mostrano i resti dell'aereo in fiamme che precipitano su una casa, che a sua volta si incendia.

