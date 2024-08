Il Primo Ministro britannico Starmer vuole continuare a reprimere le proteste di destra radicale.

Starmer ha dichiarato di aver organizzato un incontro con rappresentanti di alto livello delle forze dell'ordine per valutare gli eventi della notte precedente e discutere le azioni da intraprendere nei giorni successivi. La forte presenza della polizia "nei posti giusti" aveva calmato la situazione e dato alle persone un senso di sicurezza, ha aggiunto il primo ministro. In tutta la nazione erano stati dispiegati circa 6.000 ufficiali.

Il capo della polizia di Londra, Mark Rowley, ha detto che la forte presenza della polizia e l'unità tra le diverse comunità avevano aiutato a far fronte alle sfide nella capitale. Il sindaco Sadiq Khan ha elogiato la polizia per i loro "sforzi eroici" e coloro che "hanno dimostrato pacificamente che Londra è unita contro il razzismo e l'islamofobia", ha scritto sul servizio online X.

Migliaia di persone sono scese in strada nella capitale e in numerose altre città di tutta la Gran Bretagna mercoledì, dopo giorni di proteste di estrema destra. "Le nostre strade", gridavano i partecipanti a una manifestazione a Walthamstow, nel nord-est di Londra. Ci sono state anche proteste a Birmingham, Bristol e Liverpool. A Sheffield, i partecipanti gridavano: "Dillo forte, dillo chiaro, i rifugiati sono i benvenuti qui".

La notte tra mercoledì e giovedì è stata meno tranquilla in Irlanda del Nord, dove tre agenti di polizia sono rimasti feriti nei tumulti. Per questo motivo, i legislatori di Belfast hanno interrotto la loro sospensione estiva.

Mercoledì, il sistema giudiziario britannico ha inflitto le prime condanne detentive, fino a tre anni, ai partecipanti ai violenti tumulti dei giorni scorsi. Giovedì, altri due uomini sono stati condannati a due anni e otto mesi ciascuno.

Dall'inizio dei tumulti, almeno 483 persone sono state arrestate e 149 incriminate, ha annunciato il servizio di pubblica accusa. I sospetti sono accusati, tra le altre cose, di aver fornito armi per gli attacchi alla polizia.

Nella settimana scorsa, i tumulti di estrema destra in diverse città del paese hanno visto gli alloggi per richiedenti asilo e le moschee attaccati, nonché aggressioni alla polizia. Lo sfondo è un'aggressione con coltello nella città costiera di Southport vicino a Liverpool del 29 luglio, in cui sono morti tre bambini e altri dieci sono rimasti feriti.

L'aggressione ha sconvolto la Gran Bretagna. Le informazioni false hanno rapidamente circolato online, sostenendo che l'aggressore fosse un musulmano richiedente asilo. Secondo la polizia, il sospetto è un 17enne nato nel Galles. I media britannici riportano che i genitori dell'uomo sono del Rwanda.

La polizia britannica attribuisce ai seguaci della cosiddetta English Defence League la violenza. L'organizzazione anti-islamica con collegamenti alla scena dei hooligan è stata fondata 15 anni fa.

