Il Primo Ministro britannico, Starmer, presenta un piano finanziario iniziale "sconfortante"

L'aumento delle tasse sul reddito, dei contributi sociali e dell'IVA viene considerato improbabile. Si parla invece nel Regno Unito di aumenti delle tasse sui guadagni in capitale. Starmer ha sottolineato che le entrate fiscali da sole potrebbero non risolvere i problemi del paese in futuro. L'attenzione è sulla crescita economica.

Questo nuovo governo si trova a fare i conti con un deficit di bilancio enorme, ereditato dall'amministrazione conservatrice precedente. Starmer ha riconosciuto: "Abbiamo alcune scelte difficili davanti a noi". Non si aspettava un deficit di £22 miliardi (€26,5 miliardi).

Il partito laburista ha accusato i Tories di nascondere questo divario finanziario. Il Cancelliere dello Scacchiere Rachel Reeves ha promesso di alleggerire il carico delle finanze pubbliche. Tuttavia, i Tories hanno respinto queste accuse. Jeremy Hunt, ex Cancelliere, ha definito questo "un tentativo sfacciato di preparare la strada per gli aumenti delle tasse".

Lo spazio finanziario per attuare le riforme pianificate, come nella sanità e nell'istruzione, è limitato per questo governo a causa dell'attuale situazione economica e del alto debito pubblico, che si aggira intorno al 100% del PIL da tempo. Il disavanzo del settore pubblico è aumentato più del previsto a luglio.

Starmer ha anche commentato i disordini di estrema destra scoppiati all'inizio di agosto dopo un omicidio a coltellate di bambini. Ha dichiarato che questi disordini hanno esposto "una società gravemente malata, indebolita da un decennio di divisioni e decadenza, colpita da un ciclo di populismo", a causa delle "mancanze" del governo precedente, come ha detto il Primo Ministro.

I Tories hanno avuto il peggior risultato elettorale degli ultimi dieci anni dal loro arrivo al potere il 4 luglio. Starmer è previsto in visita a Berlino per la prima volta il prossimo mercoledì per incontrare il Cancelliere tedesco Olaf Scholz (SPD).

