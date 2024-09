Il Primo Ministro britannico non esprime alcun desiderio di scontro con la Russia.

Alcuni paesi occidentali stanno valutando l'idea di permettere all'Ucraina di utilizzare le loro armi per attacchi all'interno del territorio russo, mentre Mosca lancia l'allarme. Il leader russo Putin minaccia una guerra con la NATO. Il Primo Ministro britannico Starmer cerca di ridurre le tensioni.

Il Primo Ministro britannico Keir Starmer ha smentito l'affermazione di Putin secondo cui fornire all'Ucraina armi in grado di colpire obiettivi profondi nel territorio russo equivale all'ingresso della NATO nel conflitto. Starmer ha ribadito durante il suo viaggio a Washington che il Regno Unito non desidera un conflitto con la Russia. "L'Ucraina ha il diritto alla legittima difesa", un diritto che la Gran Bretagna sostiene a pieno e offre anche opportunità di addestramento, ha dichiarato Starmer. "Tuttavia, non vogliamo provocare un conflitto con la Russia - non è questa la nostra intenzione", ha sottolineato il Primo Ministro britannico.

L'Ucraina ha ripetutamente chiesto al Regno Unito e agli Stati Uniti l'autorizzazione all'uso di missili a lungo raggio contro obiettivi nel territorio russo. Questo argomento dovrebbe emergere durante i colloqui di Starmer con il Presidente Biden a Washington oggi. "Mi impegnerò per garantire che questi colloqui strategici si svolgano nel contesto corretto della situazione ucraina", ha sottolineato Starmer.

Nessuna posizione chiara dichiarata finora

Ufficialmente, gli Stati Uniti limitano l'uso delle loro armi contro la Russia alla difesa contro l'offensiva russa contro la città ucraina di Kharkiv. Il governo britannico non ha ancora dichiarato una posizione chiara su ciò che l'Ucraina è autorizzata a fare con le armi che riceve. Secondo quanto riportato dal britannico "Guardian", una decisione è già stata presa per permettere all'Ucraina di utilizzare i missili da crociera Storm Shadow contro obiettivi situati profondamente nel territorio russo.

Putin vede l'eventuale utilizzo da parte dell'Ucraina di armi occidentali a lunga gittata e precisione contro obiettivi profondi nel territorio russo come un coinvolgimento della NATO nella guerra. "Significherebbe che i paesi della NATO, gli Stati Uniti e i paesi europei sono in guerra contro la Russia", ha detto Putin in risposta a una domanda di un giornalista a San Pietroburgo. Putin ha poi spiegato che questo cambierebbe la natura del conflitto. "Prenderemo misure corrispondenti, in base alle minacce che incontreremo", ha detto, senza fornire ulteriori dettagli.

"La Russia ha iniziato questo conflitto. La Russia ha invaso illegalmente l'Ucraina", ha aggiunto Starmer.

Anche se il governo britannico non ha dichiarato pubblicamente una posizione chiara sull'uso da parte dell'Ucraina delle armi ricevute contro il territorio russo, secondo fonti non confermate il Regno Unito ha dato il via libera all'Ucraina per utilizzare i missili da crociera Storm Shadow in tali attacchi. L'utilizzo di armi a lungo raggio potrebbe aumentare il conflitto, secondo il Presidente russo Putin, che lo considera un coinvolgimento indiretto della NATO nella guerra.

