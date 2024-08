Sono una stella - Tiratemi fuori di qui! - Il primo, l'anziano e l'imbarazzante: fatti e cifre di 20 anni nel campo della giungla

Il Jungle Camp RTL parte il 16 agosto (quotidianamente alle 20:15, su RTL+ dal 15 agosto) con una stagione speciale. In "Sono una celebrità - Scontro tra leggende della giungla", le stelle delle stagioni precedenti si sfideranno tra loro. Il canale celebra i 20 anni di storia del formato reality. Ecco 20 fatti ed informazioni emozionanti su "Sono una celebrità - Tiratemi fuori di qui!".

1. Il primo re

Nel 2004, per la prima volta le celebrità tedesche si sono avventurate nel Jungle Camp RTL, basato sul formato britannico "Sono una celebrità... Tiratemi fuori di qui!" e prodotto con circa 400 dipendenti. Il 20 gennaio, il cantante Costa Cordalis (1944-2019) è stato incoronato primo Re della Giungla. Ha battuto Lisa Fitz e Daniel Küblböck (1985-2018). Tuttavia, il 2004 non si è concluso con un solo vincitore: Desiree Nick ha vinto la seconda stagione in autunno. Cordalis ha così il "reign" più breve finora, di 292 giorni. Fino ad ora, nove Regine della Giungla e otto Re della Giungla hanno potuto festeggiare la vittoria.

2. La pausa della giungla

Il fatto che il Jungle Camp stia celebrando il suo 20º anniversario e ci siano state solo 17 stagioni finora è dovuto a una pausa. A causa dei costi di produzione elevati e di una produzione elaborata, lo show non è stato continuato dopo la seconda stagione del 2004 e è tornato solo nel 2008.

3. Le partenze

Con la frase "Sono una celebrità - Tiratemi fuori di qui!", i partecipanti del Jungle Camp possono porre fine precocemente alla loro avventura. Dustin Semmelrogge è stato il primo a fare uso di questa opzione nella prima stagione, lasciando il campo dopo soli tre giorni. Fino ad ora, 12 stelle hanno fatto uso di questa opzione. Cinque stelle hanno anche lasciato il campo su consiglio medico, e due stelle hanno dovuto lasciare a causa di un ordine del canale...

4. I vergognosi

Nel 2008, il DJ Tomekk è stato espulso dalla terza stagione dello show RTL dopo 11 giorni - su ordine del canale. I responsabili lo hanno rimosso dallo show senza spiegazioni. In precedenza era emerso un video privato in cui era stato visto fare il saluto hitleriano. La sua successiva scusa e spiegazione di non avere "nessun pensiero di destra" non lo ha fatto tornare nel campo. Janina Youssefian ha dovuto lasciare a causa di un commento razzista nella stagione 15.

5. Aborto, aborto

Con la famosa frase del Jungle Camp, i camper possono anche optare per abbandonare un trial in anticipo. Secondo RTL, in 20 anni ci sono stati 15 trial abbandonati e un totale di 325 trial della giungla. Gli astri della Latest 17th season detengono il record con quattro trial abbandonati. Tra i passato aborter, ad esempio, Jimmy Hartwig nella seconda stagione o la Regina della Giungla Djamila Rowe nella stagione 16. Nella decima stagione, Helena Fürst ha addirittura deciso di abbandonare due trial e ha rifiutato di farne un altro completamente.

In totale, dieci trial sono stati completamente rifiutati. E quanti astri sono stati vinti? In 20 anni, avrebbero potuto essere vinti 2.629 astri, ne sono stati guadagnati 1.483. Un ruolo significativo è anche giocato dagli animali compagni: Sono già stati utilizzati circa 4 milioni di insetti. Secondo RTL, questi provengono da allevamenti.

La personalità televisiva Danni Büchner ha dovuto affrontare un totale di dodici trial nella giungla in Australia nel 2020, stabilendo un record per il maggior numero di trial. La modella e attrice Larissa Marolt ha completato il secondo numero più alto di sfide, partecipando a dieci compiti nel 2014. Gisele Oppermann e Helena Fürst hanno each each had to complete nine trials in 2019 and 2016, respectively.

7. Fammi tornare dentro!

Per mantenere le cose interessanti nell'universo della giungla, i produttori hanno anche creato spin-off. Nel 2015, i candidati precedenti hanno concorso in "Sono una celebrità - Fammi tornare dentro!" per una possibilità di tornare nel campo. Brigitte Nielsen, la regina della giungla del 2012, ha vinto e ha partecipato di nuovo nel 2016, finendo questa volta al sesto posto.

8. Il biglietto d'oro e il trasferimento

Nel 2021, i produttori hanno dovuto ingegnarsi a causa della pandemia di COVID-19: la stagione regolare è stata annullata, ma è stato prodotto "Sono una celebrità - Il grande spettacolo della giungla" in Germania. In esso, Filip Pavlovic ha ottenuto il Biglietto d'Oro per la prossima stagione e è stato addirittura incoronato re della giungla nel 2022.

Tuttavia, la incoronazione non si è svolta in Australia, ma in Sud Africa. La 15ª stagione è stata filmata all'inizio del 2022 vicino al Parco Nazionale Kruger, la più grande riserva di animali del Sud Africa, in Mpumalanga, a causa della pandemia. Nel 2023, lo show è tornato in Australia. A proposito, i camper della giungla hanno coperto una distanza di volo totale di 532.400 chilometri (Germania-Australia e una volta Germania-Sud Africa). "Questa distanza sarebbe stata sufficiente per trasportare le stelle sulla luna e ritorno a metà della Terra", riferisce RTL.

9. Il fiasco pubblicitario

Nel 2014, lo show reality è stato giudicato da un tribunale di aver esagerato con il product placement. Una sbarra di un produttore di biscotti è stata mostrata per troppo tempo in una sequenza e era troppo in primo piano, portando un tribunale di Hannover nel 2016 a giudicare che era pubblicità occulta.

10. Il passaggio

Sonja Zietlow è stata fedele al formato come moderatrice sin dalla prima stagione. Tuttavia, diversi moderatori si sono uniti a lei dalla giungla: Dirk Bach (1961-2012) ha co-condotto lo show con lei fino alla sesta stagione. Dopo la sua morte, Daniel Hartwich è diventato il nuovo moderatore della giungla nel 2013 per la settima stagione. Nella stagione 16, Jan Köppen ha preso il suo posto dopo che Hartwich ha annunciato il suo addio allo show per motivi familiari.

11. Il famoso reporter della giungla

Markus Lanz è qualcuno che non si aspetterebbe necessariamente di trovare nella giungla australiana. Era un reporter RTL sul posto nelle prime due stagioni. Ha riferito direttamente dalla giungla per "Extra Spezial". Dopo un tirocinio a Radio Hamburg, la carriera di Markus Lanz alla RTL è iniziata. Nel 1998, ha sostituito Barbara Eligmann al magazine "Explosiv" e successivamente è diventato un moderatore fisso lì. Dal 2008, lavora per ZDF.

12. Andati a mani vuote

Nel 2011, lo show ha potuto gioire di una nomination per il German Television Award e nel 2013 nella categoria intrattenimento per una nomination per il Grimme Award. Tuttavia, non ha vinto alcun premio. Nel 2013, Zietlow e Hartwich avrebbero dovuto ricevere il premio per la migliore moderazione nella categoria comedy ai German Comedy Award, ma non hanno partecipato alla cerimonia a causa della morte di Dirk Bach. Nel 2023, lo show ha finalmente vinto nella categoria "Miglior Reality Entertainment" al German Television Award.

13. Record di età e professioni

All'inizio del 2024, Heinz Hoenig, di 72 anni, si è trasferito nel campo australiano. Tuttavia, non era il concorrente più anziano della storia dello show RTL di successo. Ingrid van Bergen, attualmente 93enne, è il concorrente più anziano ad aver affrontato l'avventura della giungla australiana, avendo partecipato nel 2009 all'età di 78 anni e vincendo addirittura. Il concorrente più giovane del Dschungelcamp era Daniel Küblböck, che è entrato nel campo a 18 anni. Il più giovane Dschungelkönig è stato Joey Heindle, che è stato incoronato a 19 anni nella stagione sette. In media, un Dschungelstar ha 41,06 anni, secondo RTL. Professionalmente, gli attori sono i più rappresentati (43 stelle), seguiti dai musicisti (42 stelle) e dalle star della TV reality (34 stelle).

14. Il Costante

Robert "Dr. Bob" McCarron fa parte di "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" sin dalla prima stagione. L'artista degli effetti speciali e truccatore è stato scoperto per il Dschungelcamp mentre lavorava a "Matrix". Nel 2002, è stato assunto come "Medical Bob" per l'originale britannico "I'm a Celebrity Get Me Out of Here!". Nel 2004, ha fatto la sua prima apparizione come "Dr. Bob" nel Dschungelcamp RTL. Da allora, il dottore della giungla è la figura di riferimento dei VIP, informandoli sui possibili rischi e pericoli prima di ogni Dschungelprüfung.

15. Le Romances

Alcune stelle si sono anche avvicinate nel campo. Jay Khan e Indira Weis hanno acceso la passione nella stagione cinque. Dopo un tempo condiviso dopo il Dschungel, si sono separati nuovamente. Ancora oggi, entrambi negano un PR stunt e una relazione finta. Soltanto un anno dopo, Rocco Stark e Kim Gloss sono diventati la coppia di sogno del Dschungel nel 2012 e hanno addirittura avuto il primo "Dschungelbaby" dopo lo show. Tuttavia, ora sono separati.

16. La Ex-Coppia

Secondo RTL, nel 2017 ha visto la prima ex-coppia, Marc Terenzi e Gina-Lisa Lohfink, entrare nel campo. Per il musicista e la star della realtà, che erano insieme nel 2009, il risultato è stato molto diverso. Lohfink ha finito ottavo, mentre Terenzi ha vinto lo show.

17. Due Campi

Lo show di reality è rimasto fedele al suo concetto negli anni. Tuttavia, nel 2016 e nel 2017 c'è stato un cambiamento: inizialmente sono stati istituiti due campi. Nei primi tre giorni, i candidati del Base Camp hanno dovuto competere contro il Camp Snake Rock nelle prove e per la loro squadra.

18. Nessun Ingresso

Nel 2023, Martin Semmelrogge è stato l'unico dei dodici partecipanti non autorizzato all'ingresso, rimanendo bloccato a Doha e returning eventually to Germany. Non è stato il primo concorrente a non entrare nel campo: Nastassja Kinski avrebbe abbandonato la boscaglia australiana nel 2017, e Lucas Cordalis ha dovuto saltare la stagione 2022 a causa di un test COVID-19 positivo ma è stato in grado di partecipare nel 2023.

19. Il Glitch delle Voti

Non sempre tutto va liscio: nella stagione 13 c'è stato un guasto tecnico nei risultati delle votazioni, che ha portato per la prima volta a nessun concorrente che doveva lasciare il campo. Il giorno successivo, il concorrente con il minor numero di voti (Chris Töpperwien, Bastian Yotta e Sandra Kiriasis) ha dovuto lasciare con altri due.

20. Il Premio di Vincita

Dall'anno 2019, l'incentivo per le celebrità a vincere lo show è diventato ancora più grande. Questo perché, a partire dalla stagione 13, le stelle non solo ricevono la loro tariffa precedentemente concordata, ma anche un premio in denaro di 100.000 euro per essere incoronate Dschungelkönig o Dschungelkönigin. Evelyn Burdecki è stata la prima a godere di questo beneficio.

Nota di trasparenza: Stern fa parte di RTL Germania.

