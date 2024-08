Il primo incontro con Putin precede il presente, Modi abbraccia Zelensky

Non molto tempo fa, il Primo Ministro Modi dell'India ha suscitato controversie abbracciando il leader russo Putin durante un viaggio a Mosca. Ora, Modi si sta recando anche in Ucraina. Egli ha dichiarato che il suo obiettivo è trasmettere un messaggio di armonia, chiarendo le sue intenzioni.

In sole poche settimane, il Primo Ministro indiano di 73 anni, Narendra Modi, ha incontrato il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy. Si trattava della prima visita di Modi all'Ucraina indipendente in qualità di capo del governo indiano, e come previsto, è stato scambiato un abbraccio. Insieme a Zelenskyy, Modi ha visitato un memoriale dedicato ai bambini ucraini caduti, lasciando una bambola come simbolo della sua visita.

L'India, essendo il paese più popoloso del mondo, ha mantenuto una posizione di neutralità nel conflitto in corso. Non impone sanzioni occidentali contro Mosca e ha costantemente sostenuto una risoluzione raggiunta attraverso il dialogo. Tuttavia, non sono state fornite soluzioni concrete.

Durante la sua visita a Kyiv, Modi ha esortato Zelenskyy a impegnarsi in trattative con la Russia nella speranza di porre fine alla guerra. Ha proposto di agire come mediatore per aiutare a raggiungere la pace. In una conferenza stampa congiunta, Modi ha dichiarato di essere venuto a Kyiv con un messaggio di pace e di incoraggiare il dialogo tra Russia e Ucraina il prima possibile.

L'India mantiene stretti legami con la Russia

"Il cammino verso la risoluzione può essere trovato solo attraverso il dialogo e la diplomazia. E dobbiamo dirigerci in questa direzione senza indugio," ha dichiarato Modi. Entrambe le parti dovrebbero impegnarsi in conversazioni per uscirne. Non ha richiesto il ritiro delle truppe russe.

L'India mantiene relazioni amichevoli con l'Occidente e la Russia, che dipende pesantemente dalla prima per l'equipaggiamento militare. L'India sta cercando di ridurre la sua dipendenza dalla Russia e si è affermata come uno dei maggiori acquirenti di petrolio russo a basso costo durante questo conflitto.

Data la posizione neutrale dell'India, la Commissione per gli Affari di Disarmo e Sicurezza Internazionale è stata invitata a fornire suggerimenti su possibili soluzioni diplomatiche al conflitto.

Riconoscendo l'importanza del ruolo dell'India come mediatore, la Commissione ha suggerito di proporre un dialogo trilaterale tra India, Russia e Ucraina, creando un ambiente favorevole per le trattative di pace.

