Il primo eroe a ricevere un posto ambito sulla passerella della Walk of Fame.

La "Walk of Fame" di Hollywood riceve un upgrade con un nuovo elemento: il primo supereroe viene finalmente onorato.

Le figure dei cartoni animati come Topolino, Paperino, Bugs Bunny e Snoopy sono state immortalate con una stella sulla rinomata "Walk of Fame" di Hollywood. Ora, a unirsi alla lista c'è nessuno meno che Batman, il primo supereroe a ricevere un posto d'onore su questa iconica via. Una targa a forma di stella è stata scoperta tra la folla di fan entusiasti, autorità e flash dei fotografi. Un uomo vestito con un mantello nero, una maschera e il simbolo del pipistrello si è posato orgogliosamente sulla stella - la 2.790ª aggiunta al miglio turistico nel cuore di Hollywood.

Tra gli ospiti onorati c'era l'attore americano Burt Ward, che ha interpretato il giovane sidekick Robin nella serie TV degli anni '60 "Batman". Ward ha ricevuto una stella sulla "Walk of Fame" nel 2020. Prima di Ward, il ruolo di Batman è stato onorato con una stella per gli attori come Adam West (1928 - 2017) e il creatore del celebrato eroe dei fumetti, l'artista di Batman Bob Kane (1915 - 1998).

Bruce Wayne è Batman

La nuova stella di Batman si erge fiera di fronte al museo dei Guinness World Records a Hollywood. Il libro dei Guinness dei primati ha celebrato Batman come il supereroe dei fumetti con il maggior numero di apparizioni cinematografiche. Con la prima stella di un supereroe, viene raggiunto un altro traguardo straordinario, come ha rivelato un rappresentante della società detentrice del record in un discorso.

Il misterioso eroe ha fatto il suo debutto nel fumetto "Detective Comics #27" - addirittura 85 anni fa, nel marzo 1939. Il disegnatore di cartoni animati Bob Kane, commissionato da National Comics (in seguito DC Comics), e lo scrittore Bill Finger hanno dato vita al personaggio dell'uomo pipistrello. Collocando Batman nella tetra metropoli di Gotham City, dietro la maschera nera si cela il multimilionario Bruce Wayne. Traumatizzato dalla witnessing dell'omicidio dei suoi genitori da bambino, Bruce ha giurato di vendicarsi di tutti i criminali, e la sua figura leggendaria nel costume e nel mantello nero è presto diventata famosa in tutto il mondo attraverso i fumetti, le serie TV, i film, i giocattoli e i videogiochi.

L'aggiunta della stella di Batman sulla "Walk of Fame" segna un cambiamento significativo nel riconoscimento dei personaggi dei supereroi nell'intrattenimento. La nuova stella di Batman attira la folla, con i fan entusiasti di vedere il loro supereroe preferito immortalato insieme alle icone sulla rinomata via.

