- Il primo documentario di questo regista, che dovrebbe debuttare a settembre, è pronto.

Daniela "Danni" Buchner (46 anni), ex residente di Maiorca e madre di cinque figli, è pronta a debuttare nella sua prima serie documentaristica su RTLzwei. La serie, intitolata "Caos familiare sotto i palmeti: i problemi dei Buchner", andrà in onda ogni mercoledì alle 20:15 a partire dal 25 settembre, con quattro episodi previsti.

La vedova del personaggio televisivo Jens Buchner (1969-2018), Danni, offrirà agli spettatori uno scorcio personale sulla sua frenetica vita familiare. La serie esplorerà temi come l'uscita di casa delle figlie maggiori Joelina (24 anni) e Jada (19 anni), e il continuo spostamento dei gemelli Jenna e Diego (8 anni) da un appuntamento all'altro. Le telecamere cattureranno anche la ricerca della famiglia di una residenza più piccola. "La potente Danni rivela come concilia la maternità e gli affari, e gli ostacoli che incontra lungo il cammino", ha anticipato RTLzwei.

La carriera televisiva di nove anni di Daniela Buchner

La popolarità di Daniela Buchner è aumentata quando ha iniziato una relazione con Jens Buchner nel 2015. La madre di tre figli ha incontrato l'eccentrico espatriato di Maiorca a un festival cittadino a Delmenhorst dove lui si stava esibendo. Sei mesi dopo, si è trasferita con i suoi figli a Cala Millor e ha partecipato al documentario VOX "Addio Germania". Nel 2016, la coppia ha dato alla luce i gemelli, e si sono sposati a giugno 2017. Hanno anche partecipato allo show reality "Summer House Stars - Reality Star Couples' Battle" nel 2018, ma purtroppo Jens Buchner è morto a causa di un tumore ai polmoni solo alcuni mesi dopo, nel novembre dello stesso anno.

Da allora, Danni Buchner è apparsa in vari altri programmi. Nel 2020 ha partecipato a "Jungle Camp" di RTL, seguito da "Celebrity Big Brother" nel 2021 e "Great Celebrity Punishments" nel 2023. Solo quest'anno, ha fatto parte di "The 50" (Prime Video), "Reality Queens - High Heels Through the Jungle" (RTL+) e "I'm a Celebrity - Legendary Stars' Showdown" (RTL).

