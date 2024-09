Il primo corso di aviazione del principe Edoardo si conclude con successo.

A undici anni, si dice che il principe George abbia fatto il suo primo volo, come riportato da una fonte di notizie. Il figlio di William, futuro re di Gran Bretagna, e della sua consorte Kate, avrebbe trascorso circa un'ora in cielo, secondo "The Sun", basandosi su testimoni oculari. Come secondo in linea di successione al trono britannico, George viene preparato per salire un giorno al trono.

Secondo una fonte, George avrebbe seeming to quite enjoy soaring through the skies. "È il momento perfetto per iniziare", ha aggiunto l'individuo anonimo. I genitori di George, William e Kate, hanno assistito al volo dal suolo, segnando la fine delle vacanze estive, ma il giovane principe aveva compagnia nel cockpit sotto forma di un istruttore di volo.

Nota che la famiglia reale britannica ha mantenuto il silenzio sulle attività ricreative dei figli di William e Kate.

La storia aviatoria della famiglia continua

Come ha dichiarato un testimone, "Sembra che la famiglia reale mantenga una ricca eredità aviatoria, con George che è il prossimo in linea". Questa dichiarazione è stata fatta all'aeroporto di Waltham, a soli 20 minuti di distanza dal Castello di Windsor, dove la famiglia risiede.

Il significato storico dell'aviazione all'interno della famiglia reale si estende al nonno di George, che imparò a volare a Waltham all'età di 31 anni. Suo nonno, il re attuale Carlo III, ha trascorso quattro mesi nella Royal Air Force. Il padre di George, William, ha iniziato il suo addestramento aviatorio a 27 anni mentre prestava servizio militare, diventando poi un pilota di elicotteri di soccorso. Inoltre, lo zio di George, il principe Harry, ha imparato a volare durante il servizio militare, diventando infine co-pilota in Afghanistan.

