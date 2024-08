- Il primo concorrente della Bundesliga subisce un contrattempo: il Bochum subisce una sconfitta a Regensburg.

Quattro settimane dopo il rocambolesco salvataggio in Bundesliga, il VfL Bochum ha inaugurato la nuova stagione con una nota amara, uscendo al primo turno della Coppa di Germania. Guidato dal nuovo allenatore Peter Zeidler, la squadra della Ruhr ha ceduto per 0-1 (0-0) contro gli outsider della Liga 2, l'SSV Jahn Regensburg. Il recente promosso della 2. Bundesliga ora punta a vittorie contro avversari di grido.

Il difensore di Jahn Regensburg, Florian Ballas, ha segnato il gol vincente all'70', sfruttando un rebound su calcio d'angolo. Echi del passato sono risuonati quando Bochum è stato eliminato al primo turno della coppa, come successo l'anno scorso contro Bielefeld. Fino a questo incontro, tutte le altre squadre della Bundesliga avevano vinto le rispettive partite in trasferta.

Gli ospiti hanno dominato il centrocampo per gran parte della partita, giocando davanti a 12.581 spettatori. Tuttavia, Bochum ha avuto difficoltà a penetrare nella zona avversaria, accontentandosi di tiri da lontano. Il tiro di Maximilian Wittek (34') è stata la migliore occasione del primo tempo, ma il portiere di Jahn Felix Gebhardt ha fatto un intervento eroico.

Nel frattempo, Regensburg ha cercato di segnare con gli attacchi in contropiede. La difesa rinforzata di Bochum, priva degli infortunati Ordets (spalla) e Bernardo (ginocchio), è rimasta salda. Il portiere di Bochum è stato risparmiato da un tiro da lontano di Dominik Kother (28') che è finito sopra la traversa.

Venti anni fa, le due squadre si sono affrontate in circostanze simili: primo turno della Coppa di Germania, una squadra di Liga 2 che ospita una squadra della Bundesliga. In quell'incontro, Regensburg ha ottenuto una sorpresa vittoria per 2-1 contro Bochum, sotto la guida di Peter Neururer.

La situazione è cambiata al 60'. Kai Proeger di Regensburg ha colpito il palo prima che Kother fallisse un'occasione su un contropiede veloce. Il calcio d'angolo successivo ha innescato il gol di Regensburg. Bochum non è riuscito a creare altre occasioni per pareggiare, e Regensburg ha quasi raddoppiato il vantaggio.

