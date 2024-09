Il primo caso di influenza aviaria negli Stati Uniti è stato identificato nel Missouri e non è collegato a fonti animali.

Nel 2024, la 14ª istanza di H5 è stata rilevata in esseri umani negli Stati Uniti, segnando il primo caso senza alcun legame noto con creature malate o infette legato al lavoro, come riportato dal CDC in una dichiarazione. Questo rappresenta anche il primo caso rilevato attraverso il sistema nazionale di monitoraggio dell'influenza del paese, invece che essere identificato attraverso la sorveglianza mirata dell'epidemia di influenza aviaria in corso negli animali.

Il caso è attualmente sotto indagine da parte del Missouri Department of Health and Senior Services. L'individuo aveva problemi di salute preesistenti e è stato ricoverato in ospedale il 22 agosto. I test hanno confermato l'influenza A, seguita dal trattamento con farmaci antivirali per l'influenza. Attualmente, l'individuo si è ripreso e risiede a casa, come riportato dal MDHSS.

Un campione del paziente è stato inviato al CDC, che ha confermato che lo strain dell'influenza era di origine aviaria. I virus dell'influenza sono classificati in base a due proteine di superficie: una H, o emagglutinina, e una N, o neuraminidasi. Il CDC ha verificato lo strain come H5, ma non ha ancora determinato il tipo N. Stanno lavorando per isolare il virus e decifrare la sua sequenza genetica. I ricercatori del CDC si aspettano di rivelare ulteriori dettagli sulla genetica del virus a breve, secondo il portavoce del CDC.

Decifrare la sequenza genetica fornirà informazioni sulla possibile relazione tra il virus che ha infettato questo paziente e i virus responsabili degli attuali focolai in pollame e altri animali negli Stati Uniti.

Al momento, non sono stati segnalati casi di influenza aviaria tra il bestiame nel Missouri. Tuttavia, sono stati segnalati focolai di influenza aviaria tra il pollame nello stato.

Il CDC mantiene una bassa valutazione del rischio per H5N1 nella popolazione generale.

