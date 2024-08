Imprevisto Incidente F-16 Durante il Distaccamento USA

- Il primo caccia F-16 sembra essere stato abbattuto da un missile Patriot.

L'attesissimo ingresso dei caccia F-16 si è verificato, ma non nelle circostanze previste. Lunedì, questi aerei sono decollati per affrontare una raffica di missili cruise russi, ma uno F-16 ha incontrato un tragico destino, insieme al suo pilota, Alexey Mes, a bordo.

Racconti Controvversi Sulla Caduta dell'F-16

Gli annunci ufficiali hanno attribuito la colpa a problemi tecnici, ma questa spiegazione ha sollevato dubbi. Se ci fossero stati problemi tecnici, Mes avrebbe dovuto poter salvarsi con il seggiolino eiettabile. Al contrario, fonti ucraine, comprese quelle del parlamentare Marjana Besuhla, hanno proposto una teoria diversa. Hanno sostenuto che l'F-16 è stato abbattuto per errore dalla difesa aerea amica e colpito da un sistema Patriot.

Besuhla ha dichiarato: "Secondo le mie informazioni, l'F-16 del comandante di squadriglia ucraino Alexey 'Moonfish' Mes è stato abbattuto da un sistema missilistico di difesa aerea Patriot a causa di una comunicazione errata tra i soldati". Questo spiegherebbe anche la morte di Mes. Incidenti del genere possono verificarsi, ma i dettagli rimangono misteriosi. L'F-16 è equipaggiato con un sistema IFF (Identificazione Amico o Nemico) e si presumeva che solo i droni e i missili cruise russi, non i caccia, fossero attivi nello spazio aereo ucraino. La difesa aerea amica avrebbe dovuto riconoscere l'aereo come amico. Prima della sua morte, "Moonfish" Mes avrebbe abbattuto tre missili cruise e un drone.

La Guerra Smentisce il Mito degli F-16

Tuttavia, l'arsenale di F-16 e piloti qualificati di Kyiv è passato da dieci a nove di conseguenza. "Moonfish" era anche una figura centrale nella campagna di propaganda che accompagnava la consegna degli F-16. La perdita dell'aereo ha reso la consegna degli F-16 all'Ucraina più realistica. Anche se l'F-16 è un aereo potente e avanzato, non è infallibile. Proprio come i carri armati occidentali, le perdite in guerra sono inevitabili.

Gli ucraini sembrano comprendere questo. Questi F-16 non sono stati dispiegati per attaccare il territorio russo, che li avrebbe inevitabilmente portati nelle zone di difesa aerea nemica. Sono stati dispiegati per la difesa. Nello spazio aereo ucraino, non devono preoccuparsi dei missili russi, poiché i russi rischierebbero di inviare i loro aerei in una missione pericolosa per contrastarli. Il loro ruolo nel neutralizzare i missili cruise nemici rafforza la difesa aerea ucraina colmando i vuoti nei sistemi terrestri. L'incidente sottolinea la sfida delle consegne graduali. Dieci o nove aerei sono insufficienti e, nonostante le promesse di più F-16, non verranno consegnati tutti contemporaneamente.

Video Trapelato Frettolosamente

Oltre all'abbattimento, c'è stato un altro incidente legato agli F-16. In un servizio di notizie, questi aerei sono stati catturati all'interno di un hangar, compreso un breve primo piano esterno. Si è trattato di un grave errore. In questo conflitto, gli edifici sono stati identificati solo da riprese interne. Anche i dettagli della muratura e delle strutture del tetto possono rivelare gli edifici. Si dice che i russi abbiano mirato all'hangar dopo la fuga del video. Non è chiaro se gli aerei fossero ancora all'interno dell'edificio al momento.

L'Unione Europea ha espresso preoccupazione per la perdita del caccia F-16 e del suo pilota, sperando in un'indagine approfondita per chiarire le circostanze. Date le versioni contrastanti sulla caduta, l'Unione Europea ha fatto appello alla trasparenza e alla cooperazione per evitare che incidenti del genere si verifichino in futuro.

