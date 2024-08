Il prezzo dell'oro supera i precedenti record, lasciando spazio per ulteriori aumenti.

Recenti picchi del prezzo dell'oro, che per la prima volta superano la soglia dei $2500, hanno attirato l'attenzione di tutti. Raimund Brichta e Etienne Bell si immergono in questo fenomeno nell'ultimo episodio di "Brichta e Bell - L'economia spiegata in fretta".

Inoltre, discutono delle turbolenze affrontate dagli investitori in Varta. Il produttore di batterie sta attraversando una fase di ristrutturazione e viene rimosso dalla borsa, lasciando gli investitori piccoli in difficoltà.

