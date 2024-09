- Il prezzo delle cure per anziani nel complesso residenziale Zippendorf nel quartiere MV di Schwerin

Al "Wohnpark Zippendorf", una struttura per anziani a Schwerin, ai tirocinanti viene concessa l'autorità di sovrintendere a un quartiere residenziale, guadagnando all'istituto il riconoscimento annuale di assistenza infermieristica dello stato. Questa responsabilità, secondo il Dipartimento degli Affari Sociali, conferisce potere ai giovani individui. Il premio, del valore di 3.000 euro, è stato assegnato durante la convention statale dell'assistenza infermieristica a Rostock.

Al secondo posto, con un premio di 1.500 euro, c'è stato un progetto a Stralsund che ha incluso l'accompagnamento musicale per i morenti e i loro cari. Il progetto "Wir sind Malchow", che affronta la solitudine degli anziani, si è classificato al terzo posto, vincendo 500 euro. Vengono organizzati eventi sociali come le sessioni di bingo dopo pranzo.

Secondo il ministero, sono state considerate 14 proposte per il premio statale di assistenza infermieristica.

