Il prezzo delle azioni di Wells Fargo scende dopo l'annuncio di una sanzione per sospetto riciclaggio di denaro da parte dell'ente regolatore americano.

L'Ufficio del Controllore della Valuta degli Stati Uniti, un importante supervisore bancario, ha annunciato giovedì di aver adottato misure disciplinari contro Wells Fargo a causa di carenze nei protocolli di gestione del rischio.

Le azioni della banca sono precipitate del 5% durante le sessioni di trading mattutine.

Il regolatore ha segnalato carenze nei procedimenti di gestione del rischio delle attività finanziarie e nei controlli interni contro il riciclaggio di denaro di Wells Fargo.

Stando all'azione disciplinare, la banca deve ottenere l'approvazione dell'Ufficio del Controllore della Valuta prima di intraprendere nuove attività in settori a medio o alto rischio per il riciclaggio di denaro o l'applicazione delle sanzioni. Tuttavia, il regolatore non intende imporre multe monetarie.

"Stiamo dedicando considerevoli risorse per affrontare gran parte di ciò che è previsto nell'accordo formale e rimaniamo determinati a completare il lavoro con la stessa urgenza delle altre obbligazioni regolamentari", ha dichiarato la banca in una dichiarazione.

Dal 2016, Wells Fargo ha versato miliardi di dollari per risolvere diverse accuse civili e penali, che includevano una strategia a lungo termine che prevedeva il falso utilizzo dei pagamenti dei prestiti, il conficco illegale di case, il ripossedimento illecito di auto, l'errato addebito di commissioni e interessi e la improvvisa addebito di costi di scoperto.

Di recente, l'ex capo della divisione retail della banca è stato condannato a tre anni di supervisione, mentre l'ex CEO della banca è stato bandito dall'industria.

Le misure disciplinari contro Wells Fargo da parte dell'Ufficio del Controllore della Valuta potrebbero avere un impatto sull'economia e sulle prestazioni aziendali della banca. Nonostante l'assenza di multe monetarie, la necessità di approvazione prima di intraprendere nuove attività in aree a rischio elevato potrebbe ostacolare l'espansione futura della banca.

