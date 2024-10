Il prezzo delle azioni di Stellantis scende in risposta al suo avvertimento sui profitti, in linea con l'annuncio simile di Volkswagen.

Stellantis (STLA), nota per la produzione di furgoni Ram, Jeep, nonché per le auto Citroën e Peugeot, ha dichiarato in una nota di aspettarsi minori profitti nel 2024 rispetto alle previsioni iniziali e che le spese supereranno il flusso di cassa dalle attività operative.

Le previsioni negative sono state principalmente influenzate dagli aggiustamenti in Nord America, tra cui incentivi aumentati sui modelli del 2024 e più vecchi e vendite lente nella seconda metà dell'anno in diverse regioni.

Stellantis ha annunciato piani per ridurre l'inventario di veicoli negli Stati Uniti e consentirà la consegna di 200.000 veicoli in meno ai concessionari del Nord America nella seconda metà del 2024 rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

La società ha sottolineato che questo è dovuto a un contesto globale dell'industria peggiore, con una previsione di mercato ridotta per il 2024 e una maggiore concorrenza a causa di un aumento dell'offerta all'interno dell'industria e della concorrenza dalla Cina.

Questa revisione pessimistica è stata comunicata dopo che la tedesca Volkswagen ha ridotto le stime di vendite e consegne per il 2023, menzionando un "ambiente di mercato difficile". Le azioni di Volkswagen sono diminuite del 4,5% di conseguenza, lunedì.

Inoltre, il costruttore di auto di lusso britannico Aston Martin Lagonda ha dichiarato che il suo utile operativo nel 2023 sarà inferiore alla cifra dell'anno precedente e produrrà 1.000 veicoli in meno a causa dei disordini nella catena di fornitura e della debolezza macroeconomica persistente in Cina. Le loro azioni sono diminuite di quasi il 21% a Londra.

Attualmente, i costruttori di automobili occidentali stanno affrontando una domanda globale in calo e una maggiore concorrenza da parte dei produttori di veicoli elettrici della Cina.

I produttori di veicoli elettrici cinesi, come BYD e Xpeng (XPEV), stanno con successo acquisendo quote di mercato dai costruttori automobilistici stranieri in Cina, il più grande mercato automobilistico al mondo, e si stanno espandendo in Europa, dove il mercato delle auto è diminuito.

Volkswagen ha dichiarato in precedenza che circa 2 milioni di auto in meno vengono vendute in Europa ogni anno rispetto ai livelli pre-pandemici. Volkswagen stessa sta vendendo 500.000 auto in meno annualmente nella regione.

Volkswagen sta attualmente trattando con IG Metall, uno dei più potenti sindacati della Germania, come parte di una più ampia riorganizzazione dell'azienda che potrebbe portare alle prime chiusure di fabbriche nel loro paese natale.

"Per tenere il passo con la concorrenza, dobbiamo riorganizzare in modo completo Volkswagen... perché la situazione è seria", ha dichiarato la società la scorsa settimana. "Volkswagen deve migliorare l'efficienza e ridurre i costi".

L'ultimo avvertimento sui profitti di Stellantis è solo un'altra brutta notizia che hanno recentemente affrontato. La società ha recentemente dovuto richiamare oltre 1,2 milioni di veicoli Ram 1500 a causa di un problema di software nel sistema di frenata anti-bloccaggio.

In agosto, il costruttore ha annunciato potenziali licenziamenti di fino a 2.450 operai di una fabbrica vicino a Detroit, poiché interrompono la produzione del furgone Ram 1500 Classic. La società sta anche affrontando possibili scioperi da parte del sindacato United Auto Workers negli Stati Uniti, che afferma di non aver rispettato le garanzie date come parte di un accordo

Leggi anche: