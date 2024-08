Il prezzo dell' oro raggiunge un nuovo record e salta di 2.500 dollari.

L'incertezza economica e politica a livello globale ha guidato il prezzo dell'oro per diversi mesi. Il metallo prezioso viene considerato una valuta di crisi. Inoltre, le aspettative di un prossimo taglio dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve degli Stati Uniti stanno anche sostenendo il prezzo dell'oro, poiché gli investitori potrebbero spostare i loro soldi.

La percezione di sicurezza dell'oro come opzione di investimento lo rende un'opzione attraente per molti durante i periodi di instabilità economica. Dopo l'annuncio della Fed, gli investitori potrebbero sempre più considerare l'oro come una potenziale fonte di rendimenti.

