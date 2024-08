Il prezzo alto di una riparazione di uno smartphone serve come ostacolo, comunque...

Quando uno smartphone smette di funzionare, molte persone optano per l'acquisto di uno nuovo invece di farlo riparare. Tuttavia, le riparazioni possono spesso essere più ecologiche e convenienti.

Un smartphone difettoso spesso finisce per accumulare polvere in un cassetto, poiché molti utenti sono riluttanti a causa dei presunti costi elevati o delle incertezze sulla riparabilità. Tuttavia, ci sono validi motivi per dare un'altra possibilità al tuo vecchio telefono - non solo per ragioni ambientali, ma anche per risparmiare un po' di soldi.

Le statistiche recenti dell'Associazione TÜV rivelano che solo circa un terzo dei tedeschi ha fatto riparare il proprio smartphone difettoso negli ultimi cinque anni. La maggior parte evita le riparazioni a causa delle paure di costi elevati o delle incertezze sulla riparabilità.

Le persone con abilità fai-da-te o la sicurezza necessaria possono spesso riparare i propri dispositivi da sole: le parti di ricambio e le guide di riparazione sono facilmente disponibili online, così come dai produttori. Per coloro che preferiscono l'aiuto professionale, le riparazioni possono essere effettuate in laboratori locali, tramite fornitori di servizi online o addirittura direttamente dai produttori. Tuttavia, i costi di riparazione non dovrebbero essere vicini al prezzo di un dispositivo nuovo, poiché lo sforzo non varrebbe la pena.

Il portale di protezione del consumatore Mobilsicher.de fornisce una guida su come procedere:

Utilizza la garanzia e le garanzie

Entro i primi due anni dall'acquisto, dovresti utilizzare la garanzia legale e far valere i tuoi diritti presso il venditore per qualsiasi difetto. In alternativa, o dopo che i due anni sono trascorsi, è conveniente verificare se il produttore offre garanzie volontarie aggiuntive.

I danni autoinflitti, come quelli causati dall'acqua o dal display a causa di una caduta, non sono coperti dalla garanzia e generalmente non sono coperti dalle garanzie del produttore.

Stima e confronta i prezzi

Se il rivenditore o il produttore non copre la riparazione, cerca servizi di riparazione affidabili e convenienti - sia online che nei laboratori locali, nonché tramite i produttori o i loro partner. In effetti, il servizio più economico di solito comporta la pulizia dei danni causati dall'acqua, che costa circa 30 euro. Una nuova lente della fotocamera costa circa 50 euro. Una nuova batteria, comprese le spese di installazione, costa spesso tra 50 e 100 euro. La sostituzione del display può costare 100 euro o più.

Preparati per la visita in laboratorio e la consulenza

Armed with price information, you can also request a specific cost estimate from a workshop. In any case, it's crucial to discuss the exact repair process and whether the device will be inspected (which shouldn't cost more than 15 euros).

If parts need to be replaced, ask if they are new, refurbished, or original. This is particularly important for iPhone repairs, as Apple only activates new parts if they are original.

It's also important to back up all crucial data and then delete it (reset the device to its factory settings) to prevent unauthorized access or misuse of personal or sensitive data, in case something goes wrong during the repair and the phone is given or sent to the workshop unlocked.

Consider repair initiatives and repair bonuses

Repair cafes are an alternative solution between DIY and going to a professional shop, where experienced individuals or professionals help those in need with their knowledge and tools.

Noteworthy: Citizens residing in Thuringia receive a so-called repair bonus from the state. The bonus amounts to 50% of the repair invoice total (gross). A maximum of 100 euros per person per calendar year is available. The gross invoice total must be at least 50 euros. Exception: Those who purchase replacement parts for a repair café can also be reimbursed for invoices as low as 25 euros.

Repair bonuses are already available in cities such as Starnberg, Aschaffenburg, and Miltenberg. In Berlin, it is set to be available from September 2024.

