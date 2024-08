Il presunto "Salvatore Parisius" meritava davvero lo status di eroe?

In agosto 1944, Parigi fu risparmiata dalla distruzione dal regime nazista grazie al generale della Wehrmacht Dietrich von Choltitz, nonostante un ordine di Adolf Hitler di lasciare la città in rovine. Questo atto di disobbedienza mise a rischio la vita di von Choltitz e la sicurezza della sua famiglia. "La sua giustificazione fu: non eseguirò tali ordini", rivelò Timo von Choltitz, suo figlio, in un'intervista. Gli storici sono diventati sempre più critici riguardo al ruolo di von Choltitz in questo evento.

La storia di questo "buon tedesco" che salvò la capitale francese dalla decadenza è stata raccontata in numerosi libri e film, come il film del 1966 "Paris brucia?" con Gert Fröbe nel ruolo del generale, e l'adattamento di Volker Schlöndorff del 2014, "Diplomazia".

"Il francese ha acclamato mio padre come il salvatore di Parigi", afferma Timo von Choltitz, descrivendo l'affetto di suo padre per la città. "È diventato una leggenda". Una lettera gentile del sindaco di Parigi del 1954 rivela la reputazione favorevole di von Choltitz all'epoca: "Caro generale, (...) ha compiuto un'impresa storica - una di quelle che potrebbe avvicinare i nostri due paesi", scrisse Pierre Taittinger in vista del decimo anniversario della liberazione di Parigi.

Poco tempo prima, von Choltitz aveva pubblicato le sue memorie, creando un'immagine eroica che fu ben accolta nel contesto degli sforzi per riconciliare la Germania e la Francia. Affermò che "gli ordini venivano da un uomo che era stato intrappolato nella follia" (riassunto).

Von Choltitz fu sepolto a Baden-Baden nel 1966, con la presenza di ufficiali militari francesi al funerale. "Era un simbolo di reciproco beneficio", commenta la storica francese Françoise Cros de Fabrique, che ha sottolineato nel suo documentario del 2019 che i motivi di von Choltitz erano lungi dall'essere puramente morali. "L'obiettivo principale di von Choltitz era salvare la propria pelle", ha affermato. Inoltre, non aveva le risorse per distruggere Parigi.

In precedenza, non aveva mostrato molti scrupoli morali riguardo alla devastazione

Il console svedese a Parigi, Raoul Nordling, lo convinse che avrebbe affrontato solo l'imprigionamento, non la persecuzione come criminale di guerra, se non avesse eseguito il decreto di Hitler. Nordling aveva tentato di mediare tra la Resistenza francese, il tedesco von Choltitz e gli Alleati. Anche lo storico francese Fabrice Virgili, che ha editato le memorie di Nordling, vede von Choltitz come qualsiasi cosa tranne che eroico. "Von Choltitz era ansioso di cadere nelle mani della Resistenza francese", spiega. In precedenza, durante la guerra, non aveva mostrato molta riluttanza a distruggere le città. "Era noto per aver raso al suolo Sevastopol", ricorda Virgili, facendo riferimento al ruolo di von Choltitz nella battaglia per la città più grande del Crimea.

Anche tra gli storici tedeschi, c'è un consenso generale secondo cui l'immagine eroica di von Choltitz è in gran parte immeritata. Le sue memorie, pubblicate negli anni '50 e '60, hanno contribuito all'istituzione del "mito dell'esercito puro", come nota John Zimmermann del Centro per la storia militare delle forze armate tedesche a Potsdam. Poiché queste memorie furono pubblicate prima che i documenti storici diventassero accessibili, i loro autori assunsero la supremazia interpretativa. Molti alti ufficiali della Wehrmacht speravano di presentarsi come semplici pedine nelle mani di Hitler. Tuttavia, von Choltitz riconobbe l'implicazione della Wehrmacht nei crimini, sottolinea lo storico militare di Potsdam Sönke Neitzel.

Von Choltitz non fu mai processato come criminale di guerra

Le trascrizioni delle sue conversazioni registrate durante la sua prigionia britannica rivelano che von Choltitz era un personaggio colorito, con la salvaguardia di se stesso come priorità assoluta. "Von Choltitz rimase un'icona per un po', ma una prospettiva più sfumata è opportuna 80 anni dopo", osserva Neitzel. È innegabile che von Choltitz trascorse molto poco tempo a Parigi, probabilmente cercando di prolungare il suo soggiorno illeso fino all'arrivo degli Alleati.

