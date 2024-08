Il presunto complotto terroristico di Taylor Swift si adatta a una tendenza preoccupante mentre l'ISIS prende di mira gli adolescenti online

Mercoledì, la polizia austriaca ha annunciato l'arresto di un uomo di 19 anni a Ternitz, a circa un'ora di distanza dal luogo dove Taylor Swift era prevista per esibirsi giovedì, venerdì e sabato allo stadio Ernst Happel da 50.000 posti.

"Sostanze chimiche" presumibilmente legate alla fabbricazione di bombe sono state trovate durante una perquisizione nella casa dell'austriaco, ha dichiarato la polizia, affermando che "misure preparatorie specifiche sono state intraprese" per colpire i concerti di Swift.

La perquisizione dell'area intorno alla casa ha portato all'evacuazione di 60 caseggiati, secondo i media locali, con la polizia che ha aggiunto che l'operazione è continuata fino alla sera.

Un secondo sospetto è stato arrestato a Vienna nel pomeriggio. La polizia non ha fornito la sua età o il suo genere, citando un'indagine in corso che sembra essere in espansione. "Sono state effettuate anche altre detenzioni", ha dichiarato la polizia.

Entrambi i sospetti erano stati radicalizzati online, ha dichiarato la polizia, aggiungendo che il 19enne aveva giurato fedeltà al nuovo leader di ISIS lo scorso mese.

La polizia ha anche fatto riferimento al ruolo dei social media sia nella radicalizzazione dei sospetti che nel presunto piano degli attacchi.

"La comunicazione dei perpetratori viene solitamente effettuata in forma criptata", spesso nascondendo le loro conversazioni dal controllo antiterrorismo di routine, ha dichiarato il direttore generale della sicurezza pubblica Franz Ruf ai reporter.

Chiacchiere online a fatti

Il percorso dalle chiacchiere online degli adolescenti ai piani concreti nel mondo reale è diventato allarmante negli ultimi mesi. Uno studio dell'esperto di terrorismo Peter Neumann, che CNN ha riferito lo scorso mese, ha mostrato che gli adolescenti rappresentavano quasi due terzi degli arresti legati a ISIS in Europa negli ultimi nove mesi.

Lo studio di 27 attacchi o complotti sventati legati a ISIS dal mese di ottobre dell'anno scorso ha rivelato che dei 58 sospetti, 38 avevano tra i 13 e i 19 anni, secondo Neumann, professore di Studi sulla Sicurezza alla King's College di Londra. CNN ha verificato gran parte dei dati di Neumann con gli ufficiali europei per la sicurezza.

Neumann ha notato che i dati più recenti di Europol mostrano che "il numero di attacchi e di attacchi pianificati è più che quadruplicato" rispetto al 2022.

Tra i casi citati da Neumann c'è un altro in Austria, in cui una ragazza di 14 anni del Montenegro è stata arrestata a maggio nella città meridionale di Graz dopo aver acquistato un coltello e un'ascia per un attacco che stava presumibilmente pianificando. Materiale di ISIS è stato trovato anche sul suo computer.

Adolescenti sono stati arrestati anche durante la campagna di sicurezza francese prima dei Giochi olimpici di Parigi.

Alla fine di maggio, un uomo di 18 anni di origine cecena è stato incriminato per "associazione a delinquere terroristica", per presunti piani di colpire i spettatori nella città di Saint-Étienne durante i Giochi, secondo un comunicato stampa dei pubblici ministeri francesi anti-terrorismo.

Circa due settimane prima, due adolescenti sono stati arrestati nel nord-est e nel sud della Francia per aver pianificato un attacco terroristico, il bersaglio ignoto, secondo il comunicato stampa.

E ad aprile, un 16enne della regione della Haute-Savoie nel sud-est della Francia è stato arrestato per aver apparentemente studiato come fare una cintura esplosiva e morire come martire di ISIS, presumibilmente prendendo di mira le Olimpiadi, secondo il comunicato stampa aggiunto.

La polizia tedesca ha anche reso pubblici due presunti complotti terroristici che coinvolgono adolescenti negli ultimi mesi.

Ad aprile, le autorità della città occidentale di Dusseldorf hanno dichiarato di aver arrestato due ragazze di 15 e 16 anni e un ragazzo di 15 anni accusati di aver pianificato un attacco terroristico.

Un altro presunto complotto che coinvolgeva un possibile attacco con coltello a una sinagoga di Heidelberg, sventato a maggio, coinvolgeva un uomo di 18 anni, secondo il comunicato stampa di un pubblico ministero tedesco.

Nel frattempo, in Svizzera, la polizia ha arrestato a marzo un ragazzo svizzero di 15 anni e un ragazzo italiano di 16 anni per presunti sostegno a ISIS e pianificazione di attacchi con bombe, secondo un comunicato stampa della polizia.

Neumann, l'esperto di terrorismo, ha detto che gli adolescenti venivano spesso reclutati online, dove ISIS e la sua affiliata del Caucaso centrale ISIS-K avevano bisogno di vedere solo il successo in una manciata di potenziali reclute.

"Gruppi come (ISIS-K) stanno specificamente cercando adolescenti giovani", ha detto Neumann. "Potrebbero non essere molto utili. Potrebbero fallire. Potrebbero cambiare idea", ha detto, ma "non sono meno sospetti. Chi penserebbe a un 13enne come terrorista? Uno basta".

