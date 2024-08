Il presunto cervello delle rivolte nel Regno Unito è a Cipro.

L'attivista di estrema destra Robinson, il cui nome civile è Stephen Yaxley-Lennon, è accusato di aver orchestrato e incitato i recenti disordini in diverse città britanniche dalla Cipro. Robinson fondò il gruppo English Defense League 15 anni fa, sostenendo di lottare contro la "minaccia dell'Islam".

Robinson si trova apparentemente a Cipro per evitare una data in tribunale nel Regno Unito. Un giornalista video dell'AFP lo ha filmato questa settimana vicino a una piscina di un hotel a cinque stelle ad Ayia Napa sulla costa meridionale di Cipro. La polizia cipriota ha dichiarato di credere che Robinson si trovi ancora sull'isola.

Nel Regno Unito, ci sono stati disordini di estrema destra in diverse città negli ultimi giorni, con altri attesi nei prossimi giorni. Lo sfondo è un'aggressione con coltello nella città costiera di Southport vicino a Liverpool, dove tre bambini sono stati uccisi e altri dieci feriti il 29 luglio. L'aggressore è entrato in un edificio dove si teneva un corso di danza estiva per bambini.

L'aggressione ha sconvolto la Gran Bretagna. False informazioni sono rapidamente circolate online, sostenendo che l'aggressore fosse un musulmano richiedente asilo. Tuttavia, la polizia ha dichiarato che il sospetto aggressore è un 17enne nato nel Galles. I media britannici suggeriscono che i genitori dell'uomo siano del Rwanda.

