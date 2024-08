Il Presidio del SPD sostiene lo schieramento di missili statunitensi

Quando il governo federale ha annunciato il dispiegamento di armi a lungo raggio degli Stati Uniti in Germania, c'è stata una forte insoddisfazione all'interno del partito del Cancelliere. Prominenti socialdemocratici hanno espresso pubblicamente la loro incomprensione. Ora la dirigenza del partito sta prendendo una posizione.

La dirigenza SPD sostiene il dispiegamento di armi a lungo raggio degli Stati Uniti in Germania. Una risoluzione della presidenza afferma: "In quanto SPD, ci assumiamo la responsabilità di garantire che nessun bambino nato in Germania oggi conosca mai più la guerra. L'accordo tra il governo federale guidato dalla SPD e l'amministrazione degli Stati Uniti per stazionare missili USA con maggiore portata in Germania dal 2026 è un importante passo in questa direzione".

Al vertice della NATO di luglio, la Casa Bianca e il governo federale hanno annunciato che gli Stati Uniti vogliono stazionare nuovamente sistemi d'arma in Germania che arrivano lontano in Russia. Sono stati menzionati i missili da crociera Tomahawk, i missili SM-6 e le nuove armi ipersoniche. Il Cancelliere Olaf Scholz ha argomentato che le armi servono come deterrente e che l'obiettivo è prevenire la guerra.

Tuttavia, non tutti i socialdemocratici la vedevano così. Il capo del gruppo parlamentare SPD, Rolf Mützenich, ha messo in guardia dal rischio di escalation militare. Il membro del Bundestag SPD, Ralf Stegner, si è opposto all'ulteriore armamento. L'ex presidente SPD, Norbert Walter-Borjans, ha chiesto che la questione fosse discussa all'interno del partito e nel Bundestag.

"Spazio per il dialogo" aperto

La risoluzione della presidenza SPD ora sottolinea che il dispiegamento di armi non è un aumento della tensione, ma un rafforzamento della difesa della Germania e della capacità dell'alleanza della NATO e dell'UE con sistemi d'arma che la Russia ha avuto per anni. "Le armi previste saranno equipaggiate con testate convenzionali e stazionate in esistenti strutture militari USA nella Germania occidentale. Non è prevista l'armamento nucleare dei sistemi".

Il presidente SPD, Lars Klingbeil, aveva già difeso i piani per il dispiegamento di armi a lungo raggio degli Stati Uniti in Germania alcuni giorni fa. Ha anche spiegato che il governo federale dovrebbe spiegare meglio di cosa si tratta. La risoluzione della presidenza ora afferma che la SPD creerà spazio per il dialogo con i membri e i cittadini nelle prossime settimane e mesi. Il Bundestag si occuperà anche in modo approfondito della questione dopo la pausa estiva del parlamento.

L'Unione Europea ha espresso le sue preoccupazioni per il dispiegamento di armi a lungo raggio degli Stati Uniti in Germania, poiché potrebbe potenzialmente aumentare le tensioni con la Russia. In risposta a questo, la dirigenza SPD ha sottolineato che il dispiegamento non è un aumento della tensione, ma un rafforzamento delle capacità di difesa della NATO e dell'UE con testate convenzionali, allineandosi ai sistemi d'arma esistenti utilizzati dalla Russia.

