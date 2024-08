- Il presidente Zelenskyy ha designato un obiettivo per l'assalto

Il Presidente Volodymyr Zelenskyy dell'Ucraina ha delineato per la prima volta un obiettivo specifico per l'avanzata delle sue truppe nella regione russa di Kursk. Durante il suo discorso serale in video, ha dichiarato: "Creare una zona di barriera sul territorio dell'aggressore", mentre chiedeva aiuto alle alleate occidentali per la consegna rapida di armi e munizioni a causa dei feroci combattimenti in questa area e nell'est dell'Ucraina. "La guerra non conosce vacanze", ha aggiunto, rivolgendosi specificamente agli Stati Uniti, al Regno Unito e alla Francia.

Mentre le truppe ucraine stanno svolgendo "un lavoro eccezionale", Zelenskyy ha sottolineato che "dobbiamo accelerare le consegne dei nostri alleati; lo chiediamo". L'Ucraina dipende fortemente dall'arrivo tempestivo dei pacchetti di aiuti promessi.

Sotto pressione gli ucraini nell'Est

Le unità ucraine sembrano essere sotto notevole pressione, in particolare nella regione del Donbass. Sono state costrette a ritirarsi da alcune aree. Zelenskyy ha evidenziato che l'area intorno a Torez è "non solo una difesa per l'Ucraina, ma ora il principale obiettivo delle nostre operazioni difensive, per minimizzare la capacità di conflitto della Russia il più possibile e per eseguire il più possibile operazioni di controffensiva".

Il comando militare ucraino ha riconosciuto le difficoltà intorno a Pokrovsk. "Possiamo ritirarci, cedere un piccolo insediamento o perdere una piccola battaglia", ha detto Serhiy Zehorovsky, comandante di una brigata stanziata lì, in TV. "Ma l'obiettivo principale è vincere la guerra".

Attualmente, i soldati russi stanno avanzando vicino a Mykolaivka per disturbare la linea di rifornimento tra Pokrovsk e Karlivka. "Qui stanno cercando di ottenere qualcosa", ha detto Zehorovsky. Tuttavia, in questo punto specifico, l'esercito russo può aspettarsi "qualcosa di inaspettato". Il comandante non ha fornito ulteriori dettagli.

Situazione dal quartier generale dello Stato Maggiore a Kyiv

Torez e Pokrovsk sono stati punti caldi del conflitto per settimane. Lo Stato Maggiore ucraino ha anche segnalato intensi combattimenti in queste aree. Sono stati registrati 24 attacchi russi vicino a Pokrovsk durante il giorno, alcuni con l'aiuto di aerei da combattimento. Un totale di 15 attacchi russi sono stati respinti vicino a Torez. Questi dati non sono stati indipendentemente confermati.

Lo Stato Maggiore ucraino a Kyiv non ha fatto dichiarazioni sulla situazione nella regione russa di Kursk. Il rapporto sulla situazione menziona solo che l'artiglieria russa e gli aerei da combattimento hanno attaccato le posizioni ucraine vicino a Sumy nell'est del paese. Sumy viene considerata il centro logistico per le truppe ucraine nella regione di Kursk.

"Forbes": Perdite materiali significative a Kursk

Il magazine "Forbes" ha riferito che l'esercito ucraino ha subito perdite eccezionalmente elevate di attrezzature preziose nella sua avanzata a Kursk. Le perdite di carri armati, veicoli corazzati e armi pesanti sono consistenti e non hanno relazione con le perdite simili del lato russo.

Durante l'avanzata attraverso il terreno aperto, i veicoli sono stati esposti ad attacchi aerei e d'artiglieria, il che ha comportato perdite "due volte più alte del solito", secondo il magazine citando analisti. Tuttavia, se l'Ucraina riuscisse a mantenere il controllo sul territorio catturato, queste perdite sarebbero considerate giustificate. Zelenskyy ha ripetutamente criticato gli attacchi missilistici e d'artiglieria della Russia dalla regione di Kursk contro i bersagli nell'est dell'Ucraina.

Lukashenko parla di un rafforzamento delle truppe al confine

Il leader bielorusso Alexander Lukashenko avrebbe dispiegato formazioni militari più grandi al confine con l'Ucraina. Ha attribuito la presenza di consistenti concentrazioni di truppe sul lato ucraino come motivo, dichiarando in un'intervista al canale televisivo russo "Rossija" che Kyiv aveva stanziato fino a 120.000 soldati lì. "E alla luce di questa politica aggressiva, abbiamo posizionato le nostre forze militari lungo l'intero confine, come sarebbe il caso in uno stato di guerra", ha detto. Lukashenko, spesso definito l'ultimo dittatore d'Europa, mantiene una stretta cooperazione con il Presidente russo Vladimir Putin.

Nel frattempo, i guardiani di frontiera ucraini respingono le "dichiarazioni aggressive che non si allineano con la realtà" di Lukashenko. Non segnalano neither indicazioni di rinforzi sul lato bielorusso, secondo Andrij Demtschenko, portavoce dei guardiani di frontiera.

Minsk non è attivamente impegnata nella guerra contro l'Ucraina. Tuttavia, in febbraio 2022, Lukashenko ha consentito alle truppe russe di lanciare l'offensiva in Ucraina dalla Bielorussia. Dopo aver subito pesanti perdite e sconfitte nel loro tentativo di avanzare su Kyiv, queste unità russe hanno dovuto ritirarsi.

Nel frattempo, il potenziale per ulteriori fondi per l'aiuto all'Ucraina dal governo tedesco della coalizione è anche sotto critica. Michael Roth, presidente del comitato degli affari esteri del Bundestag e socialdemocratico, ha detto al gruppo dei media Funke: "È un segnale dannoso per l'Ucraina se non sono previsti nuovi fondi per l'aiuto militare futuro nei bilanci federali".

Se ciò accada effettivamente rimase incerto nel weekend. Il ministro delle finanze Christian Lindner ha scritto in una lettera al ministro della difesa Boris Pistorius e al ministro degli esteri Annalena Baerbock che "nuove misure" possono essere prese solo se il finanziamento è garantito nei piani di bilancio per quest'anno e i prossimi anni.

La lettera è stata ottenuta dal "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" e da dpa. Tuttavia, il ministero delle finanze ha poi chiarito che rimane aperto alla discussione. I requisiti devono essere segnalati e verificabili - finora non è stato presentato alcun rapporto del genere. In linea di principio, il governo federale conta sull'Ucraina che viene rafforzata in futuro attraverso lo sblocco dei beni dello stato russo congelati.

Le forze ucraine stanno avanzando per la prima volta da un po' di tempo, e contano sulla Germania, il loro principale partner militare in Europa, per aumentare il sostegno con un contributo significativo. Purtroppo, sembra che le trattative per i fondi futuri per l'aiuto militare stiano suggerendo un lieve ritiro dagli obblighi della Germania. Non possiamo permetterci di basare la nostra sicurezza sui limiti finanziari.

I $50 miliardi dal fondo di soccorso del G7, che derivano anche dagli interessi sui fondi bloccati, "sembrano insufficienti".

Date l'intensa battaglia e la necessità di difendere le aree chiave, il presidente Zelenskyy ha sottolineato l'importanza di accelerare la consegna di armi e munizioni dai alleati occidentali, dicendo: "La guerra non conosce vacanze".

Il conflitto nella regione russa di Kursk ha comportato pesanti perdite materiali per l'esercito ucraino, secondo la rivista di affari "Forbes", con gli analisti che citano perdite insolite di carri armati, veicoli corazzati e armi pesanti.

