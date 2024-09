Il presidente Zelensky sta spostando gli obiettivi dell'Ucraina con la "Strategia della Vittoria"?

Durante il suo viaggio negli Stati Uniti, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky porta con sé una "strategia della vittoria". Al momento, le informazioni disponibili sono limitate, ma l'obiettivo è intensificare le sfide per il comando della guerra russa. Tuttavia, è fattibile e come costringerà Mosca a sedersi al tavolo delle trattative?

Da quando ha assunto la presidenza, cinque anni fa, Zelensky, un ex attore e magnate della televisione, non si è trasformato in un politico convenzionale. Attualmente alla Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il suo obiettivo principale è presentare la sua strategia della vittoria al presidente degli Stati Uniti Joe Biden, insieme ai contendenti alla presidenza di Donald Trump e Kamala Harris. Questa strategia si discosta dalle norme diplomatiche tradizionali.

Non si tratta della formula per la pace di Zelensky, discussa alla conferenza sulla pace in Svizzera in estate. Questo piano comprende dieci obiettivi strategici incentrati sul futuro dell'Ucraina post-conflitto e non era destinato a stabilire una base per le trattative con la Russia.

Al contrario, la strategia della vittoria, composta da cinque punti, rimane poco chiara. Tuttavia, i suoi obiettivi centrali sono cristallini: l'Ucraina cerca di convincere gli Stati Uniti e altri partner occidentali che solo sottoponendo la Russia a una forte pressione militare, economica e politica, si può costringere Mosca a impegnarsi in trattative approfondite.

Controversia sulla "Strategia della vittoria"

Il termine "Strategia della vittoria" è controverso in Ucraina. È difficile stabilire una vittoria definitiva dalla prospettiva di Kyiv quando la Russia continua ad avanzare, anche se lentamente e con pesanti perdite, nella regione russa di Kursk e nel distretto ucraino di Donetsk. Tuttavia, il governo ufficiale di Kyiv mantiene la posizione di restaurare la nazione entro i suoi confini internazionalmente riconosciuti del 1991. Tuttavia, c'è una tendenza emergente almeno dall'estate in cui Zelensky evita di menzionare la necessità di ripristinare i confini militari del 1991, anche se gli ufficiali ucraini spesso si contraddicono su questo punto.

Sembra che l'Ucraina non si aspetti di avere risorse sufficienti nel prossimo futuro per recuperare integralmente la sua integrità territoriale. Pertanto, l'obiettivo principale è aumentare il costo di questo conflitto per la Russia al punto in cui il leader del Cremlino Vladimir Putin potrebbe considerare l'idea di fermare i suoi attacchi contro l'Ucraina, senza porre precondizioni irragionevoli per un cessate il fuoco, come attualmente indicato.

Ma da dove deriva il termine "Strategia della vittoria"? La popolarità del termine si deve alla verve di Zelensky per i termini accattivanti e le presentazioni PR impressionanti. Inoltre, si riferisce all'obbligo legislativo degli Stati Uniti che impone all'amministrazione Biden di delineare la strategia della vittoria ucraina.

Critiche in Ucraina

C'è incertezza sul fatto che Zelensky e il suo team non stiano seminando aspettative irrealistiche tra la loro popolazione con la loro scelta di parole. In fondo, dopo due anni e mezzo di guerra, non ci sono molte illusioni nella società ucraina che questa possa finire a breve, indipendentemente dalle dichiarazioni di Zelensky. Non è chiaro perché la Russia vorrebbe fermare la lotta presto in condizioni favorevoli, soprattutto dal momento che Mosca sembra essere in vantaggio nella guerra di logoramento a lungo termine contro l'Ucraina.

Anche figure di spicco vicine alla presidenza, come il politologo Volodymyr Fesenko, che occasionalmente consiglia all'amministrazione, criticano il termine "Strategia della vittoria". "È solo un layout accattivante per le linee guida della delegazione ucraina nelle trattative negli Stati Uniti", riassume il pubblicista Vitaliy Portnikov, che ha costantemente criticato la presidenza di Zelensky.

Tuttavia, non ci sono preoccupazioni significative riguardo al contenuto della strategia della vittoria in Ucraina. In primo luogo, Kyiv vuole sottolineare e confermare l'urgenza di armi, munizioni e aiuti finanziari per il prossimo futuro per continuare a resistere alla Russia. Inoltre, è evidente che Kyiv richiederà l'autorizzazione per colpire i bersagli russi con armi occidentali più avanzate per aumentare ulteriormente il costo per Mosca.

Se la membership NATO nel periodo post-bellico, un componente della "Strategia della vittoria", sia attualmente fattibile è dubbio. È altamente incerto se l'Ucraina otterrà l'autorizzazione per colpire la Russia con armi come Storm Shadow/SCALP o ATACMS. Tuttavia, è chiaro che l'Ucraina ha disperatamente bisogno di questa autorizzazione, anche se la Russia ha già spostato la maggior parte dei suoi aerei nella retroguardia. Sembra anche chiaro che la membership NATO per l'Ucraina sarà l'unica garanzia di sicurezza per Kyiv dopo la guerra.

Pertanto, l'Ucraina non ha altra scelta che perseverare nel cercare i massimi risultati. "Se Zelensky non avesse spinto Biden tanto quanto ha sempre fatto, l'Ucraina potrebbe non aver ottenuto neanche la metà di ciò che ha già ricevuto dagli Stati Uniti", ha recentemente dichiarato il politologo Volodymyr Fesenko in televisione ucraina.

È improbabile che Zelensky raggiunga i suoi massimi obiettivi durante la sua visita negli Stati Uniti attuale. Tuttavia, le decisioni potrebbero essere prese gradualmente. Di conseguenza, il successo del viaggio può essere valutato criticamente solo a un livello successivo.

Date le operazioni militari in corso tra Ucraina e Russia, il presidente Volodymyr Zelensky cerca di presentare la sua "Strategia della vittoria" al presidente Joe Biden, credendo che la pressione militare intensificata sulla Russia possa costringere Mosca a sedersi al tavolo delle trattative. Nonostante le critiche in Ucraina sulle aspettative irrealistiche create dal termine "Strategia della vittoria", Zelensky sostiene che aumentare il costo del conflitto per la Russia alla fine porterà a un cessate il fuoco senza precondizioni irragionevoli.

