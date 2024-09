Il presidente ucraino Zelensky si reca negli Stati Uniti per delineare la sua strategia per assicurare una vittoria sulla Russia.

Zelensky si accinge a rivelare la sua "strategia vincente" a Biden per la prima volta durante il suo viaggio, che include la richiesta a lungo termine di utilizzare missili a lungo raggio contro i bersagli all'interno della Russia. Dopo aver condiviso questo piano con Biden, intende discuterne con entrambi i candidati presidenziali, i membri del Congresso degli Stati Uniti e i partner internazionali, secondo la dichiarazione di Zelensky.

Zelensky ha pubblicato sui social media dal suo aereo prima di atterrare negli Stati Uniti, affermando: "Questo autunno definirà il destino di questo conflitto". Ha espresso la sua convinzione che, lavorando insieme ai loro partner, possono rafforzare le loro posizioni, garantendo così una vittoria - una vittoria che sarebbe un faro di giustizia per una pace duratura.

Zelensky ha iniziato la sua visita allo Scranton Army Ammunition Plant, situato nella città natale di Biden. Ha espresso la sua gratitudine ai lavoratori per aver fornito munizioni all'Ucraina e ha annunciato che la produzione di proiettili da 155 mm, essenziali per lo sforzo bellico dell'Ucraina, verrà aumentata.

"Sono posti come questi che permettono di sentire veramente la vittoria del mondo democratico", ha detto. "Grazie a persone come queste - in Ucraina, in America e in altri paesi partner - che lavorano instancabilmente per proteggere la vita".

Zelensky ha fatto appello ai suoi alleati per allentare le restrizioni sulle armi, e mentre c'è stata un'indicazione che gli Stati Uniti potrebbero cambiare la loro posizione, ha riferito venerdì che non hanno ancora dato il permesso.

"Abbiamo a disposizione armi a lungo raggio. Tuttavia, potremmo dire che non ne abbiamo abbastanza", ha informato i reporter, aggiungendo che né gli Stati Uniti né il Regno Unito hanno dato all'Ucraina il via libera per utilizzare queste armi sul territorio russo.

Ha attribuito la riluttanza dei suoi alleati ad autorizzare un'azione simile alla preoccupazione per l'escalation, ma ha espresso la speranza che i suoi argomenti verranno presi in considerazione durante la sua visita.

Zelensky è previsto a New York, dove si rivolgerà all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il prossimo mercoledì e incontrerà i leader del Sud Globale, del G7, dell'Europa e delle organizzazioni internazionali.

Successivamente, si recherà a Washington per discutere con Biden e la candidata democratica alla presidenza, la Vicepresidente Kamala Harris.

"Mi piacerebbe conoscere le sue opinioni su questa strategia vincente", ha detto riguardo a Harris venerdì.

"Come ho detto in precedenza, questa strategia tiene conto non solo di ciò che Joe Biden può fornire oggi, ma anche del potenziale cambiamento nella presidenza degli Stati Uniti dopo novembre. In altre parole, dobbiamo parlare con ciascuno dei candidati delle loro prospettive su questo", ha detto Zelensky.

Harris ha espresso pubblicamente il suo sostegno all'Ucraina e agli alleati della NATO, indicando che continuerà le politiche di Biden di appoggio all'Ucraina, se verrà eletta presidente.

Zelensky incontrerà anche il candidato presidenziale repubblicano, l'ex Presidente Donald Trump, che in un recente dibattito si è rifiutato di esprimere il suo sostegno alla vittoria dell'Ucraina nella guerra.

CNN's Victoria Butenko, Maria Kostenko e Chris Liakos hanno contribuito a questo report.

La strategia di Zelensky, che include l'eventuale utilizzo di missili a lungo raggio contro i bersagli russi, verrà discussa non solo con Biden, ma anche con i partner internazionali in tutto il mondo. Nella sua dichiarazione, Zelensky ha sottolineato l'importanza dell'unità tra le nazioni democratiche, come gli Stati Uniti e l'Ucraina, per garantire una vittoria contro il conflitto.

Leggi anche: