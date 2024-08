Il presidente tunisino Saied licenzia il capo del governo

Il Presidente tunisino Kais Saied ha licenziato il Primo Ministro Ahmed Hachani. Il suo successore è stato nominato il ex Ministro degli Affari Sociali, Kamel Maddouri, secondo l'ufficio del Presidente. Non sono state fornite ulteriori informazioni sulle ragioni. Hachani era in carica da un anno.

Il cambiamento del personale arriva solo pochi mesi prima delle elezioni presidenziali in Tunisia, previste per il 6 ottobre. Il paese sta lottando con una crisi economica e tassi di disoccupazione elevati.

Il Presidente Saied ha consolidato il suo potere in Tunisia negli ultimi anni, incluso attraverso una nuova costituzione controversa. Ha anche sciolto il parlamento e supervisionato le elezioni di un nuovo parlamento significativamente indebolito.

Un tempo acclamato come l'unico paese ad aver avuto successo nella transizione alla democrazia dopo le rivolte della Primavera Araba nel 2011, la Tunisia ora affronta critiche per il "crollo democratico" e un governo autoritario in uno stato di polizia, dove lo stato di diritto e i diritti umani si stanno rapidamente deteriorando.

Il ruolo di Capo del Governo in Tunisia è ora passato a Kamel Maddouri, dopo che il Presidente Kais Saied ha licenziato il Primo Ministro Ahmed Hachani. Le elezioni presidenziali del 6 ottobre potrebbero portare ulteriori cambiamenti alla leadership tunisina in mezzo alla crisi economica in corso e ai tassi di disoccupazione elevati.

Leggi anche: