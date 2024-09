Il presidente Trump si reca a Philadelphia per un confronto in diretta contro Harris.

A due mesi dall'elezione presidenziale, i candidati avversari si scontreranno per la prima e presumibilmente unica volta in un dibattito televisivo martedì. L'evento si svolgerà sul palcoscenico di ABC a Philadelphia, iniziando alle 21:00 ET (che corrisponde alle 3:00 CEST del giorno successivo).

I temi previsti per la discussione includono le politiche economiche e migratorie, insieme all'aborto e alle questioni estere, nonché le controversie legali in corso riguardanti il presunto intervento di Trump nelle elezioni. I candidati non si sono ancora incontrati personalmente, con Harris che si avventura nel suo primo dibattito mentre Trump, che punta al suo terzo mandato, entra nel suo settimo.

L'esito avrà un peso considerevole, data l'influenza che i dibattiti hanno avuto sulle elezioni presidenziali degli Stati Uniti in passato. Per il presidente in carica Joe Biden, una prestazione deludente nel dibattito del 27 giugno con Trump sembrava aver segnato la fine delle sue ambizioni di riconquistare la Casa Bianca, despite his advanced years.

Le regole del dibattito sono state dettagliate con cura. Il microfono rimarrà spento per il candidato silenzioso. Il dibattito inizierà senza dichiarazioni di apertura, concedendo a ciascun concorrente un intervallo di due minuti per i commenti finali.

A entrambi i candidati saranno concessi due minuti per le loro risposte, seguiti da due minuti per una replica. Si posizioneranno dietro ai podi, armati solo di penna, blocco note e bottiglia d'acqua.

Il pubblico non sarà presente e ci saranno due intervalli in cui l'entourage della campagna non potrà interagire con i contendenti.

