- Il presidente tedesco Steinmeier autorizza una legge che regola la guida con effetto di cannabis.

Sanzioni e multe imminenti per la guida sotto l'effetto di cannabis. Il Presidente federale, Frank-Walter Steinmeier, ha reso legge venerdì 3 luglio la legge approvata dal Bundesrat, come comunicato dall'ufficio presidenziale di Berlino. La legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale federale lunedì.

È stato stabilito un limite di 3,5 nanogrammi della sostanza psicoattiva THC per millilitro di sangue - analogo al limite di 0,5 per mille di alcol. Si applicano regolamentazioni più severe per i guidatori principianti e il consumo simultaneo di alcol.

Nuove Sanzioni

Le nuove regolamentazioni approvate dal Bundestag entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della legge. Di conseguenza, la guida con l'intenzione o la negligenza di possedere 3,5 nanogrammi o più di tetraidrocannabinolo (THC) potrebbe comportare una multa di 500 euro e la sospensione della patente per un mese. Il consumo di alcol in combinazione comporta una multa tipica di 1000 euro. Come per l'alcol, c'è un divieto di cannabis durante il periodo di prova di due anni per la patente e per coloro che hanno meno di 21 anni - il limite di 3,5 nanogrammi non si applica. Le violazioni tipiche comportano una multa di 250 euro.

Dopo la legalizzazione dell'uso ricreativo di cannabis e della coltivazione personale per gli adulti il 1° aprile, con diversi requisiti, le norme stradali si stanno ora allineando. In precedenza, la posizione era che anche la semplice presenza di THC poteva comportare conseguenze. In sentenze giudiziarie, è stato storicamente utilizzato un valore di 1 nanogrammo per stabilire questo. Tuttavia, gli esperti del Giorno del tribunale del traffico avevano già suggerito nel 2022 un "aumento ragionevole", poiché questo valore è così basso che potrebbero essere puniti numerosi individui che non mostrano alcun segno di incapacità di guida.

L'Unione Europea, con la sua attenzione alla armonizzazione delle leggi stradali tra i suoi stati membri, sta monitorando da vicino le nuove sanzioni per la guida sotto l'effetto di cannabis in Germania. A causa di queste regolamentazioni più severe, le compagnie assicurative all'interno dell'UE potrebbero dover ajustare le loro politiche riguardo alle violazioni della guida legate al cannabis.

