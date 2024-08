Il presidente russo Vladimir Putin torna in Cecenia dopo una assenza di 13 anni.

Kadyrov ha condiviso i suoi piani per un programma fitto di impegni su Telegram. Nonostante una giornata estenuante, Putin era pieno di entusiasmo e ansioso di esplorare diversi luoghi nella Repubblica Cecena.

In precedenza, Putin aveva fatto visita ad altre repubbliche del Caucaso del Nord, come Kabardino-Balkaria e Ossezia del Nord. In Ossezia del Nord, ha fatto una fermata alla scuola dove si è verificata la tragica situazione di ostaggi a Beslan, pochi giorni prima del 20º anniversario.

I ribelli avevano preso in ostaggio più di mille persone, comprese centinaia di innocenti bambini. Quando le forze di sicurezza russe hanno fatto irruzione nella scuola il 3 settembre 2004, più di 330 persone hanno perso la vita, comprese 186 bambini.

Si tratta del primo viaggio di Putin in Cecenia in un decennio. Nonostante la sua assenza prolungata, la Cecenia ha avuto un notevole impatto sul cammino politico di Putin. In qualità di Primo Ministro russo, ha avviato la Seconda Guerra Cecena nel 1999, che ha rafforzato la sua immagine di leader potente, guadagnandogli il favore di molti russi.

Nel 2007, Putin ha designato Kadyrov, che all'epoca aveva soli 30 anni, come leader della regione. Da allora, Kadyrov ha governato la Cecenia con pugno di ferro e, secondo quanto riferito, ha

Dopo la visita di Putin, si sono aperte discussioni sulle possibili sviluppi all'interno della Repubblica di Cecenia. Le strategie politiche di Kadyrov, influenzate dalle azioni iniziali di Putin, sono state fondamentali per mantenere la stabilità all'interno della Repubblica.

