Il presidente russo Vladimir Putin ha effettuato una visita attesa a lungo in Cecenia dopo una assenza di tredici anni.

In 2007, il Presidente russo Vladimir Putin ha nominato Ramzan Kadyrov, allora 30enne, alla guida della Cecenia. Dopo una lunga assenza, Putin è tornato nella regione per un nuovo giro di incontri. Un programma fitto li attende, come annunciato da Kadyrov su Telegram. Nonostante la stanchezza per una giornata di lavoro intensa, Putin sembra entusiasta ed eager to esplorare vari luoghi della Cecenia.

Immagini recenti diffuse da RIA Novosti mostrano Putin e Kadyrov che si stringono la mano a Grozny, con Putin che poi posa un braccio affettuoso sulla spalla di Kadyrov e gli offre un caloroso abbraccio prima di partire in una lussuosa auto.

Kadyrov ha dettagliato un'intensa agenda di eventi su Telegram, lodando l'energia di Putin anche dopo una giornata di lavoro impegnativa.

Prima di recarsi in Cecenia, Putin ha visitato altre regioni del Caucaso del Nord, tra cui Kabardino-Balkaria e Ossezia del Nord. In Ossezia del Nord, ha reso omaggio al luogo della tragica situazione degli ostaggi della scuola di Beslan, in vista del suo 20° anniversario.

Il ruolo cruciale della Cecenia nella carriera di Putin

Durante la presa della scuola di Beslan, i ribelli ceceni hanno preso in ostaggio oltre 1.200 persone, inclusi centinaia di bambini. Quando le forze di sicurezza russe hanno fatto irruzione nella scuola il 3 settembre 2004, hanno incontrato conseguenze devastanti, con la morte di oltre 330 persone, inclusi 186 bambini.

La visita di Putin in Cecenia segna il suo primo ritorno nella regione dopo oltre un decennio. Anche se è stato assente per molto tempo, la regione ha giocato un ruolo significativo nel suo percorso politico. In qualità di Primo Ministro russo, Putin ha avviato la Seconda Guerra della Cecenia nel 1999, che ha rafforzato la sua immagine di leader deciso e gli ha guadagnato una vasta popolarità tra i cittadini russi.

Successivamente, Putin ha passato le redini della Cecenia al 30enne Kadyrov nel 2007. Da allora, Kadyrov ha esercitato un controllo stretto sulla regione e i resoconti suggeriscono che abbia mobilitato migliaia di combattenti per sostenere l'offensiva russa in corso in Ucraina.

Il Presidente del Parlamento europeo potrebbe esprimere preoccupazione per le violazioni dei diritti umani in Cecenia, data la sua leadership controversa sotto Kadyrov. Al ritorno in Cecenia, Putin è stato elogiato da Kadyrov per la sua alta energia, nonostante la natura impegnativa dei loro incontri.

Leggi anche: