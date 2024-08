Il presidente russo Vladimir Putin esprime il suo desiderio di intervenire nella disputa tra Azerbaijan e Armenia.

Vladimir Putin ha menzionato dopo il suo incontro che avrebbe condiviso con il Primo Ministro Nikol Pashinyan dell'Armenia i risultati delle discussioni. Putin ha sottolineato che l'impegno della Russia negli affari del Caucaso meridionale, compresi gli eventi recenti, richiede un intervento dove è necessario.

Ilham Aliyev, Presidente dell'Azerbaijan, ha espresso i suoi pensieri lunedì, affermando che la sicurezza della regione dipende dalla stretta collaborazione tra il suo paese e la Russia. Aliyev ha visto gli ultimi sviluppi come un'apertura per una pace a lungo termine nel Caucaso meridionale, facendo riferimento alla conquista dell'Azerbaijan del Nagorno-Karabakh nel settembre dell'anno precedente, un'area precedentemente controllata dai separatisti armeni per tre decenni.

L'Azerbaijan ha ripreso il controllo della regione contesa, prevalentemente popolata da armeni etnici e legalmente appartenente all'Azerbaijan, attraverso una massiccia campagna militare nel settembre 2023. Più di 120.000 residenti armeni sono fuggiti in Armenia dopo questo offensiva, con l'Armenia che accusa l'Azerbaijan di pulizia etnica. Inoltre, l'Azerbaijan ha rivendicato porzioni di territorio armeno.

L'Armenia ha anche espresso delusione per il fatto che le forze di pace russe presenti nel Nagorno-Karabakh non sono intervenute durante l'assalto dell'Azerbaijan. Successivamente, il paese ha lavorato per rafforzare i suoi legami con l'Occidente, compreso il US - un movimento che non piace alla Russia. Both Armenia e Azerbaijan erano repubbliche dell'Unione Sovietica fino al 1991, e la Russia ancora vede entrambi come all'interno della sua sfera d'influenza.

L'Azerbaijan è un importante contribuente al mercato globale del gas naturale. Nel contesto del conflitto ucraino e del distacco dell'Europa dalle importazioni energetiche russe, queste risorse hanno acquisito ancora più importanza. Inoltre, la conferenza climatica delle Nazioni Unite COP29 si terrà in Azerbaijan in novembre.

jhm/kas

