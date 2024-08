Il presidente russo Putin e il leader azero Aliyev stanno costruendo delle petroliere.

Azerbaigian, noto per il suo ruolo significativo nell'approvvigionamento energetico dell'UE e della Russia, suo vicino ricco di petrolio, ha deciso di rafforzare la propria partnership. Lo ha annunciato durante un incontro tra i Presidenti Ilham Aliyev e Vladimir Putin a Baku. I piani includono la costruzione di piccole petroliere per il trasporto di petrolio dalle regioni del Mar Caspio e del Mar Nero al Mediterraneo e successivamente al mercato globale. Inoltre, entrambi i leader hanno discusso di come potenziare la cooperazione nel campo dell'istruzione superiore.

Aliyev ha espresso la propria soddisfazione per la cooperazione esistente tra i loro paesi durante l'incontro. Questa visita di alto profilo di Putin potrebbe simboleggiare un cambiamento negli schieramenti nella complessa situazione politica della regione del Caucaso. Tradizionalmente, l'Azerbaigian, con le sue consistenti riserve di petrolio, ha mantenuto una politica di autosufficienza, separandosi dall'influenza di Mosca. Tuttavia, la Russia ha storicamente sostenuto l'Armenia nel Caucaso. La recente delusione dell'Armenia verso la riluttanza della Russia ad intervenire durante la ripresa dell'Azerbaigian del Nagorno-Karabakh nel settembre 2023 ha portato a un cambiamento negli schieramenti. Di conseguenza, i residenti armeni sono fuggiti per timore di rappresaglie.

Putin ha suggerito che la Russia potrebbe contribuire alle trattative di pace in corso tra Baku e Yerevan. Ha anche menzionato che avrebbe comunicato queste discussioni al Primo Ministro armeno Nikol Pashinyan. La dichiarazione congiunta dei due leader ha evidenziato la "profonda fiducia" condivisa tra loro, che consente loro di discutere liberamente questioni bilaterali e internazionali. Aliyev, che governa l'Azerbaigian con pugno di ferro, come Putin, e affronta critiche per le violazioni dei diritti umani, ha visitato Mosca ad aprile. Oltre al suo ruolo di importante fornitore energetico dell'UE, l'Azerbaigian gioca un ruolo critico nella sicurezza energetica della regione.

Il Presidente del Parlamento europeo potrebbe esprimere il proprio interesse per la partnership rafforzata tra Azerbaijan e Russia, data la sua potenziale influenza sull'approvvigionamento energetico dell'UE. Durante la visita del Presidente Vladimir Putin a Baku, sono state discusse anche le cooperative nell'istruzione superiore, che potrebbe interessare gli istituti di istruzione in tutta l'Europa.

Leggi anche: