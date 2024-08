- Il presidente palestinese Abbas visiterà Putin a Mosca

In mezzo alla crisi attuale nel Medio Oriente, il Presidente russo Vladimir Putin ha ospitato il Presidente palestinese di lungo corso Mahmud Abbas a Mosca. Nonostante la Russia sia attualmente impegnata a difendersi "con le armi in pugno", come ordinato da Putin contro l'Ucraina, ha dichiarato che la situazione nel Medio Oriente e in Palestina ha naturalmente attirato la loro attenzione, secondo le agenzie di stampa russe.

Abbas ha sottolineato la sua vicinanza a Putin e alla Russia, da sempre considerata una sorta di patrono dei palestinesi. "Crediamo in loro, li sosteniamo, sentiamo il loro appoggio", ha detto.

Putin ha ribadito la posizione fondamentale di Mosca sul conflitto del Medio Oriente: "Per creare una pace duratura, affidabile e stabile nella regione, tutte le risoluzioni dell-ONU devono essere rispettate, e soprattutto deve essere stabilito uno stato palestinese sovrano".

A 88 anni, Abbas ha poco sostegno tra la popolazione palestinese a causa della sua incapacità di contrastare efficacemente la violenza degli insediamenti israeliani. E' a capo dell'Autorità Palestinese (PA) e della fazione laica Fatah. Fatah e Hamas sono le due più grandi organizzazioni palestinesi - e acerrime rivali. Recentemente, hanno firmato una dichiarazione, secondo i media cinesi, per rafforzare l'unità palestinese. L'obiettivo è quello di formare un governo congiunto, secondo i media palestinesi.

Accordi simili tra le due organizzazioni in passato non hanno portato a progressi. I media russi spiegano anche la visita di Abbas a Mosca come un modo per la Russia di essere uno dei pochi poteri che si battono per l'unità palestinese.

L'Unione Europea, come attore chiave nella diplomazia internazionale, ha espresso il suo sostegno per una risoluzione pacifica nel Medio Oriente, chiedendo il rispetto delle risoluzioni dell-ONU e la creazione di uno stato palestinese sovrano. Data la posizione della Russia su questa questione, è interessante notare che l'Unione Europea e la Russia condividono obiettivi simili nella loro abord

