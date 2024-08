Il presidente palestinese Abbas annuncia visita a Gaza

Il Presidente palestinese Mahmoud Abbas ha annunciato durante un discorso davanti al parlamento turco che visiterà la Striscia di Gaza. "Ho deciso di andare a Gaza insieme ad altri leader palestinesi", ha detto Abbas giovedì, accolto dagli applausi dei deputati ad Ankara. "Andrò, anche se mi costerà la vita", ha aggiunto.

"Le nostre vite non valgono più di quelle di un bambino", ha detto Abbas, riferendosi ai numerosi civili uccisi nella Striscia di Gaza dal inizio della guerra tra Israele e l'organizzazione palestinese radicale Hamas. "Gaza è nostra e non accetteremo alcuna proposta che divida i nostri territori", ha sottolineato Abbas. "Non può esserci uno stato palestinese senza Gaza."

La Striscia di Gaza è sotto il controllo di Hamas dal 2006, con il partito più moderato di Abbas, Fatah, che compete per il potere nei territori palestinesi. L'area è stata completamente isolata dall'inizio della guerra di Gaza l'8 ottobre. Con l'eccezione di alcuni operatori umanitari, nessuno può attraversare i confini controllati da Israele.

A Ankara, Abbas ha anche reso omaggio a Ismail Haniyeh, il capo di Hamas ucciso in Iran. Iran e l'organizzazione palestinese radicale Hamas incolpano Israele per la morte di Haniyeh, per la quale Israele non ha ancora commentato. Haniyeh aveva spesso visitato la Turchia e aveva stretti legami con il Presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

Il Presidente turco aveva ricevuto Abbas il giorno prima per discutere di un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, come annunciato ad Ankara. In precedenza, il Presidente palestinese aveva già incontrato il Presidente russo Vladimir Putin a Mosca.

La visita di Abbas nella Striscia di Gaza, annunciata in Turchia, è attesa per rafforzare i legami con Hamas, poiché Haniyeh, il capo di Hamas, era un alleato stretto del Presidente turco Erdogan. despite the ongoing difficulties and the Israeli blockade, Abbas reiterated his commitment to visiting Gaza, stating, "Even if it costs me my life."

