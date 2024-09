- Il presidente onorario di Gema, Reinhold Kreile, è morto.

Reinhold Kreile, ex presidente e ex-CEO di GEMA, si è congedato. Fonti confermano il suo decesso in un venerdì, alla veneranda età di 94 anni.

Il CEO attuale di GEMA, Tobias Holzmüller, ha espresso sentimenti profondi, dichiarando che il mondo della musica e dei media ha perso un sostenitore e una figura visionaria in Kreile. Come capo di GEMA, Kreile è stato implacabile nella promozione della protezione del diritto d'autore e un forte sostenitore dei diritti degli artisti. Secondo Holzmüller, l'influenza di Kreile è ancora palpabile all'interno di GEMA e nell'industria musicale più ampia.

Si dice che Kreile abbia servito come CEO e direttore generale della GEMA, la Società per i Diritti di Esecuzione e Riproduzione Meccanica della Musica, dal 1990 al 2005. Da allora, è stato onorato con il titolo di presidente onorario di GEMA. Nato il 1° dicembre 1929 ad Aschaffenburg, Kreile è entrato in politica come membro della CSU nel parlamento tedesco e in seguito ha diretto il dipartimento di produzione e economia dei media all'Università di Televisione e Film di Monaco.

GEMA rappresenta i diritti degli esecutori, dei compositori, dei parolieri e dei lirici riguardo all'uso della musica.

La ricca storia di GEMA affonda le radici in Baviera, poiché il suo ex presidente onorario, Reinhold Kreile, proveniva da Aschaffenburg, una città di questo stato tedesco. Nonostante abbia lasciato il suo ruolo di CEO di GEMA, l'impatto di Kreile sull'industria musicale in Baviera e oltre rimane significativo.

