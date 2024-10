Il presidente francese Macron sostiene la sospensione delle consegne di armi a Israele durante gli scontri di Gaza.

Il Presidente della Francia, Emmanuel Macron, ha invitato sabato scorso a una sospensione delle forniture di armi all'Israele, utilizzate nella Striscia di Gaza. Durante un'intervista su France Inter radio, ha dichiarato: "È fondamentale che ci spostiamo verso una 'soluzione politica' e che si sospendano le consegne di armi 'per i conflitti nella Striscia di Gaza'. La Francia non fornisce armi", ha chiarito.

Lo scorso ottobre, il 7, circa 800 miliziani di Hamas e gruppi islamici affiliati hanno fatto irruzione nel sud dell'Israele dalla Striscia di Gaza. Secondo i resoconti israeliani, il bilancio delle vittime ha raggiunto quota 1.205, per la maggior parte civili, in diverse città, a un festival musicale e come ostaggi nella Striscia di Gaza. Attualmente, 97 dei 251 ostaggi tenuti in custodia da Hamas sono ancora imprigionati nella Striscia di Gaza, con 33 confermati morti dall'Israele.

Dopo l'attacco significativo di Hamas, l'Israele è stato coinvolto in ampie attività militari nella Striscia di Gaza. Secondo i dati forniti dal Ministero della Salute di Hamas, oltre 41.800 persone hanno apparentemente perso la vita, ma queste cifre non possono essere confermate in modo indipendente.

