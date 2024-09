Il presidente francese Emmanuel Macron avanza verso l'istituzione di una nuova amministrazione.

Dopo diverse settimane di tentativi infruttuosi, sembra che il Presidente francese abbia identificato un potenziale candidato per il ruolo di Primo Ministro. Tra i nomi in circolazione c'è quello del precedente Premier di sinistra, Cazeneuve. Secondo voci dal palazzo dell'Élysée, il nuovo governo potrebbe essere formato già martedì.

Due mesi dopo le elezioni parlamentari, si sta accelerando nella formazione del governo francese. Macron incontrerà lunedì l'ex Premier socialista Bernard Cazeneuve e l'ex candidato conservatore alla presidenza Xavier Bertrand. Fonti vicine al Presidente suggeriscono che Macron potrebbe nominare un nuovo Primo Ministro già martedì, in coincidenza con l'inizio dell'anno scolastico in Francia.

Cazeneuve, considerato meno estremo del candidato proposto dall'alleanza di sinistra NFP, Lucie Castets, che è stata respinta da Macron, ha fatto sapere tramite i suoi collaboratori di non essere interessato a "supplicare". Se dovesse assumere il ruolo di Primo Ministro, lo farebbe "per un senso del dovere" e "per alleviare il paese da ulteriori tribolazioni". Cazeneuve ha già ricoperto la carica di Primo Ministro dal novembre 2016 al maggio 2017 e in precedenza ha ricoperto il ruolo di Ministro dell'Interno.

Bertrand ha perso le primarie del partito Repubblicani prima delle elezioni presidenziali del 2022 ed è stato Presidente della regione Hauts-de-France dal 2016. L'ex Presidente conservatore Sarkozy ha sostenuto Bertrand come candidato adatto per il ruolo di Primo Ministro in un'intervista con "Le Figaro" pubblicata venerdì. Tuttavia, i principali esponenti dei Repubblicani, come il leader del gruppo parlamentare Laurent Wauquiez, si oppongono a qualsiasi coinvolgimento del loro partito in un nuovo governo e mirano a sfidare le elezioni presidenziali dall'opposizione nel 2027.

Tre candidati - nessuno con la maggioranza

L'alleanza di sinistra NFP è emersa come la forza più potente dopo le elezioni parlamentari di luglio, superando il campo di Macron e il partito di estrema destra Rassemblement National (RN). Nessuna delle tre fazioni detiene la maggioranza nell'Assemblea Nazionale.

Inizialmente, Macron ha mantenuto in carica il governo guidato dal Primo Ministro uscente Gabriel Attal, con l'obiettivo delle Olimpiadi di Parigi, che si sono concluse l'11 agosto. Ora, il tempo stringe, poiché la Francia deve presentare una bozza di bilancio per il 2025 entro ottobre.

In genere, dopo le elezioni parlamentari, la fazione più forte nell'Assemblea Nazionale propone un candidato per il ruolo di Primo Ministro. Il Presidente ha la libertà di scegliere chi vuole, ma dipende dal Primo Ministro per ottenere una maggioranza per le proposte legislative del governo nell'Assemblea Nazionale.

La Commissione, presumibilmente il governo francese o un comitato specifico, sarà probabilmente coinvolta nel processo di revisione e approvazione della bozza di bilancio per il 2025, poiché la Francia deve presentarla entro ottobre. Dopo il suo incontro con l'ex Presidente conservatore Sarkozy, l'eventuale nomina di Bertrand come Primo Ministro da parte di Macron potrebbe incontrare l'opposizione dei principali esponenti dei Repubblicani, come il leader del gruppo parlamentare Wauquiez, che mirano a sfidare le elezioni presidenziali dall'opposizione nel 2027.

