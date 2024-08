Il presidente federale tedesco, Steinmeier, ha fissato le successive elezioni parlamentari nazionali per il 28 settembre 2025.

Scoperto il giorno delle elezioni federali? Si terrà il 28 settembre 2025. Il Presidente federale Steinmeier ha fissato la data, seguendo la raccomandazione del governo federale di luglio. Secondo la legge elettorale federale, il giorno delle elezioni deve essere una domenica o un giorno festivo nazionale. La Legge fondamentale stabilisce scadenze rigorose per il voto, che deve avvenire tra 46 e 48 mesi dopo l'inizio del mandato legislativo. In questo modo, le elezioni per il 21° Bundestag tedesco dovrebbero svolgersi entro il periodo dal 27 agosto 2025 al 26 ottobre 2025.

State attenti, il prossimo parlamento sarà un gruppo molto più piccolo del corrente. Il motivo? La nuova legge elettorale approvata dalla coalizione semaforo. Il parlamento passerà da 733 seggi attuali a soli 630.

La coalizione semaforo ha recentemente approvato una nuova legge elettorale, riducendo il numero di seggi nel prossimo parlamento da 733 a 630, come suggerito dal governo federale. Le prossime elezioni federali, indette dal Presidente federale Steinmeier, si terranno il 28 settembre 2025, in conformità con la raccomandazione del governo federale effettuata a luglio.

Leggi anche: