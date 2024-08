Il presidente di sinistra, Wissler, sostiene una separazione più rapida della BSW.

Prima degli ultimi sviluppi, si erano levate preoccupazioni "in passato" riguardo alla situazione, come aveva sottolineato Wissler. "Ho condiviso le critiche al contenuto di Wagenknecht e compagnia, ma ho sottovalutato la minaccia per il partito all'epoca," ha ammesso.

Diventando leader del partito nel 2021, "pensavo che potessimo preservare l'unità della Sinistra e incorporare molto in questo partito variegato," ha detto. Tuttavia, in seguito ha scoperto "non c'è più terreno comune."

Purtroppo, la leadership della Sinistra ha permesso "al nostro partito di essere lacerato internamente e attraverso i media per anni," si è rammaricata Wissler. "Le conseguenze della spaccatura sono state catastrofiche come prevedibile."

L'ex leader del gruppo parlamentare della Sinistra Sahra Wagenknecht ha fondato il BSW in autunno 2023 e ha lasciato la Sinistra insieme ai suoi sostenitori. Ciò ha portato alla dissoluzione del gruppo parlamentare della Sinistra nel Bundestag, poiché i parlamentari rimasti non raggiungevano più la soglia per lo status di gruppo. Da allora, ci sono stati due gruppi nel Bundestag: la Sinistra e il BSW.

Alle elezioni europee di giugno, il BSW ha superato la Sinistra a livello nazionale. Analogamente, nei sondaggi per le elezioni statali nella Turingia, Sassonia e Brandeburgo di settembre, il BSW ha avuto prestazioni migliori, spesso in modo significativo. Secondo gli attuali sondaggi nazionali, il BSW sta ottenendo risultati dell'otto-dieci percento, mentre la Sinistra langue sotto il cinque percento.

