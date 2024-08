Il presidente di lunga data del Ruanda Kagame ha giurato per un quarto mandato

Il presidente del Rwanda a lungo in carica Paul Kagame è stato inaugurato per un quarto mandato domenica. Kagame, che è stato rieletto a metà luglio con oltre il 99% dei voti, ha prestato giuramento presso uno stadio nella capitale, Kigali. Il 66enne detiene il potere politico effettivo nel paese dell'Africa orientale da tre decenni - inizialmente come Vicepresidente e Ministro della Difesa, e dal 2000 come Presidente. Grazie a una controversa modifica costituzionale del 2015, potrebbe rimanere in carica fino al 2034.

Sul palcoscenico internazionale, Kagame si confronta con critiche crescenti per i deficit democratici e di stato di diritto in Rwanda. Nonostante il suo stile autoritario di governo, rimane estremamente popolare tra la popolazione, principalmente grazie ai suoi sforzi per ricostruire l'economia devastata dal genocidio dei Tutsi del 1994. L'opposizione era virtualmente impotente nelle elezioni di luglio, con solo due candidati ammessi a correre e diversi critici di Kagame barred from participating.**

