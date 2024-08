Il presidente dell'Ucraina Zelensky afferma la forza nella regione di Kursk, mentre le forze ucraine riescono a distruggere un secondo ponte.

La lotta continua nella regione di Kursk, dove l'Ucraina sta avanzando da quando ha iniziato la sua inattesa violazione del confine una settimana fa. Tuttavia, l'Ucraina è ancora sotto pressione nella sua parte occupata dell'est.

L'offensiva di Kursk ha causato a Mosca significativi problemi nella difesa del proprio territorio. Sembra che Kyiv abbia diversi obiettivi con questo attacco, che vanno dal rafforzare il morale dopo un periodo difficile al prosciugare le risorse della Russia. Un consigliere del presidente ucraino ha dichiarato che l'incursione mirava a stabilire un "processo di negoziazione equo".

L'influenza di Kyiv a Kursk sta crescendo e Zelensky ha dichiarato: "Stiamo rafforzando le nostre posizioni".

Per minare le capacità logistiche di Mosca, le forze ucraine hanno dichiarato domenica di aver distrutto un altro ponte sul fiume Seim nella regione di Kursk con "precisi attacchi aerei".

"La nostra aviazione militare sta costantemente paralizzando la logistica del nemico con precisi attacchi aerei, che hanno un significativo impatto sulla situazione sul campo di battaglia", ha pubblicato il comandante dell'Aeronautica Militare Ucraina Mykolaiv Oleshchuk sui social media, accompagnato da un video che mostra il fumo che esce dal ponte.

Questa distruzione è avvenuta due giorni dopo che le forze ucraine avevano demolito un altro ponte sul Seim. Il ministero degli Esteri russo ha dichiarato che l'Ucraina aveva utilizzato missili occidentali per eseguire questo attacco, probabilmente di fabbricazione USA.

Il gruppo di monitoraggio ucraino DeepState ha riferito domenica che Kyiv stava facendo ulteriori progressi nella regione di Kursk e ha condiviso un'immagine ferma da un video, identificata da CNN, che si dice mostri un carro armato delle forze di difesa ucraine nel villaggio di Olgovka, situato circa 20 km (12 miglia) a nord della città di Sudzha.

Le forze di Kyiv hanno conquistato Sudzha dopo aver lanciato la loro violazione del confine all'inizio di questo mese e hanno stabilito un comando militare ucraino lì.

Il'esercito ucraino rivendica di aver conquistato oltre 1.000 chilometri quadrati di territorio russo durante l'incursione in corso nella regione sud-ovest.

Le forze russe si avvicinano a Pokrovsk nella regione di Donetsk

Nel frattempo, le forze russe stanno avanzando nell'est dell'Ucraina, dove Kyiv è sotto pressione per tutto l'anno.

L'esercito russo si sta avvicinando alla città di Pokrovsk nella regione di Donetsk, che funge da base cruciale per l'esercito ucraino a causa della sua vicinanza alla città di Kostiantynivka, un'altra fortezza militare. L'Ucraina utilizza la strada che collega le due per rifornire le linee del fronte e evacuare i feriti.

"Gli russi si stanno avvicinando, sono ora a 11 chilometri dal perimetro di Pokrovsk. La città si sta preparando", ha detto domenica Serhii Dobriak, capo dell'amministrazione militare della città di Pokrovsk.

"Ogni città della regione di Donetsk ha una unità militare assegnata e sono stati elaborati piani di difesa. Stiamo lavorando con l'esercito per costruire fortificazioni. È un processo in corso", ha detto Dobriak.

L'evacuazione dei civili da Pokrovsk è stata accelerata a causa dell'avvicinamento delle forze russe, ha detto. Nella scorsa settimana, quasi 1.800 persone sono state evacuate dalla città, mentre fino a poco tempo fa venivano evacuate circa 450-500 residenti al mese.

"Gli russi stanno distruggendo i nostri paesi e villaggi, uccidendo i civili, quindi dobbiamo priorità alla nostra sicurezza e evacuare", ha detto Dobriak. "Attualmente, la città sta subendo bombardamenti di missili, MLRS e ci sono stati numerosi attacchi aerei guidati".

Tutte le strutture sono operative nella zona, comprese le botteghe, i mercati degli agricoltori, le farmacie, le banche e i bancomat. Sono funzionanti anche i tribunali e i centri di servizi amministrativi, ha detto Dobriak.

Intensi combattimenti si stanno svolgendo intorno ai villaggi di Pivnichne e Zalizne nella regione di Donetsk, situati circa 40 miglia a est di Pokrovsk, dove le forze russe hanno lanciato un "massiccio assalto" domenica mattina, ha detto lo Stato Maggiore ucraino.

"Gli invasori russi, supportati da un gruppo corazzato di 12 veicoli, hanno tentato di violare le posizioni militari ucraine e avanzare verso Toretsk", ha detto lo Stato Maggiore, facendo riferimento a un'altra città strategica che potrebbe potenzialmente aprire la strada alle forze russe per avanzare verso Kostiantynivka, Kramatorsk e Sloviansk.

Nel corso della settimana, la Russia ha utilizzato più di 40 missili di diversi tipi, 750 bombe guidate aeree e 200 UAV d'attacco di diversi tipi contro città e villaggi ucraini, ha detto domenica il presidente Volodymyr Zelensky.

"Per una tale terrore, l'aggressore deve essere chiamato a rispondere davanti ai tribunali e alla storia. Stanno già affrontando la potenza dei nostri guerrieri", ha detto Zelensky.

L'offensiva di Kursk ha attirato l'attenzione del mondo, con molti paesi che esprimono preoccupazione per il conflitto in Europa che si sta intensificando. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha anche espresso la sua preoccupazione per l'impatto del conflitto sull'accesso dei civili ai servizi sanitari nelle regioni interessate.

Di fronte ai sviluppi in Ucraina, diverse organizzazioni internazionali hanno chiamato per una risoluzione pacifica del conflitto, sottolineando l'importanza di rispettare il diritto internazionale e la sovranità e l'integrità territoriale.

