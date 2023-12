Il presidente dell'Istanbulspor guida la squadra fuori dal campo nell'ultimo imbarazzante episodio del calcio turco dopo l'aggressione all'arbitro

Il presidente dell'İstanbulspor Ecmel Faik Sarıalioğlu ha ritirato i suoi giocatori dal campo dopo che alla sua squadra è stato negato un rigore a metà del secondo tempo contro il Trabzonspor, con conseguente abbandono della partita.

Il Boğalar, ultimo in classifica, aveva chiesto a gran voce un rigore dopo uno scontro tra Batista Mendy del Trabzonspor e il centrocampista dell'İstanbulspor Florian Loshaj, ma il gioco è proseguito.

Gli ospiti hanno poi segnato rapidamente per andare in vantaggio per 2-1 al 68° minuto grazie a un colpo di testa di Paul Onuachu, portando Sarıalioğlu a entrare in campo e chiedere alla sua squadra di uscire al 73° minuto.

Il difensore dell'Istanbulspor Simon Deli è stato visto in ginocchio mentre implorava Sarıalioğlu di lasciare che la squadra giocasse la partita, ma alla fine i giocatori hanno seguito gli ordini del presidente del club e sono rientrati negli spogliatoi, con gli arbitri che hanno presto seguito l'esempio.

Secondo l'agenzia di stampa statale turca Anadolu, la Federazione calcistica turca (TFF) dovrà decidere cosa accadrà in seguito.

"Una squadra che abbandona una competizione sarà dichiarata perdente per default, e inoltre il numero di punti assegnati in caso di vittoria sarà detratto dai punti esistenti", secondo le regole della TFF.

L'Istanbulspor è attualmente in fondo alla classifica e a cinque punti dal Pendikspor, 19° in classifica, e quanto accaduto martedì potrebbe mettere a repentaglio le speranze del club di evitare la retrocessione.

"È un giorno triste per il calcio... Aspetteremo la decisione della federazione calcistica [sul risultato]", ha dichiarato l'allenatore del Trabzonspor Abdullah Avcı dopo la partita.

In precedenza, in tutta la città, la prima partita di martedì dopo la sospensione della Süper Lig ha visto il Başakşehir ospitare il Sivasspor in uno stadio quasi vuoto in un sobborgo di Istanbul.

Prima della partita, dei bambini con magliette con la parola turca "rispetto" hanno consegnato dei fiori agli arbitri.

Il manager della squadra di casa, Çağdaş Atan, era assente a bordo campo dopo essere stato sospeso per una serie di cartellini gialli nelle partite precedenti, mentre le decisioni dell'arbitro hanno avuto un impatto sulla partita: due calci di rigore sono stati assegnati al Başakşehir - entrambi realizzati dall'attaccante polacco Krzysztof Piątek - e un gol al 62° minuto di Boz Baykuşlar è stato inizialmente giudicato in fuorigioco, ma è stato poi concesso a seguito di una revisione dell'assistente arbitrale (VAR).

Dopo la partita, Piątek ha dichiarato alla CNN - con un sorriso - che la qualità dell'arbitraggio "poteva essere migliore, ma è andata bene".

Anche Servet Çetin, dirigente del Sivasspor, ha detto la sua sull'arbitraggio nella Süper Lig, quando la CNN gli ha chiesto se la cultura calcistica turca ha un problema di rispetto per gli arbitri.

"Cerchiamo di affrontare tutti gli arbitri con rispetto e amore", ha detto Çetin nella conferenza stampa post-partita. "A volte ci arrabbiamo. Ma questo va e viene.

"Oggi, ad esempio, spero che gli arbitri abbiano preso decisioni corrette, perché altrimenti i tifosi del Sivasspor avrebbero reagito. Questo si accumula. Questo si trasforma in rabbia", ha aggiunto.

"Ci sono errori commessi nel nostro Paese che non vengono commessi in Europa".

Accuse penali

Murat Fevzi Tanırlı, un ex arbitro professionista turco diventato editorialista e commentatore sportivo, ha dichiarato alla CNN che "la Turchia è incomparabilmente peggiore al mondo quando si tratta di rispetto [per gli arbitri]".

Questa opinione sembra essere confermata la scorsa settimana, quando l'allora presidente del club Ankaragücü Faruk Koca è entrato in campo e ha colpito l'arbitro Halil Umut Meler con un pugno in faccia, lasciandogli un occhio nero e una leggera frattura al cranio, secondo quanto dichiarato dal Ministro della Giustizia turco Yılmaz Tunç.

Almeno altre due persone hanno preso a calci l'arbitro mentre era a terra e tre persone sono state arrestate dalle autorità turche, tra cui Koca, in seguito all'incidente.

Koca, tuttavia, ha smentito le accuse di aver preso a pugni Meler, affermando di aver solo "schiaffeggiato" l'arbitro, ma si è dimesso dalla sua posizione di presidente del club il 12 dicembre, affermando di voler "evitare qualsiasi ulteriore danno al club Ankaragücü, ai tifosi dell'Ankaragücü, alla comunità in cui mi trovo".

Koca è ora tra coloro che rischiano accuse penali e una possibile condanna al carcere.

La Commissione disciplinare del calcio professionistico turco lo ha anche bandito a vita da questo sport, ha multato il suo ex club per circa 69.000 dollari (2.000.000 di lire turche) e ha ordinato all'Ankaragücü di giocare cinque partite in casa senza tifosi presenti.

Mercoledì il quotidiano turco Hurriyet ha pubblicato una lunga intervista a Meler. Meler ha dichiarato: "Non perdonerò mai chi l'ha fatto o chi l'ha provocato".

Sabato ha rilasciato la sua prima dichiarazione pubblica sull'incidente: "Voglio che i responsabili e gli autori dell'incidente siano puniti nel modo più severo", ha scritto, secondo l'agenzia Anadolu.

Abusi verbali e attacchi continueranno

La TFF ha promesso un giro di vite più ampio - e sanzioni più severe - per i comportamenti scorretti nei confronti degli arbitri.

Tanırlı ha dichiarato alla CNN che queste decisioni, attese per il mese prossimo, determineranno se i cambiamenti saranno duraturi.

"Questo avrà un impatto solo sull'Ankaragücü? Perché in questo momento le partite inizieranno questa settimana e continueranno gli stessi abusi e attacchi verbali. Ecco perché la federazione deve inasprire le sanzioni per questo comportamento", ha dichiarato Tanırlı.

Prima dell'inizio delle partite, martedì, i tifosi erano uniti nel condannare il violento attacco di Koca, ma erano divisi sulla necessità di riforme più ampie.

"Non importa quanto dura sarà la punizione [per il Koca], alla fine il problema parte dai tifosi. Dobbiamo prima educare noi stessi. Solo dopo, i cambiamenti che faranno avranno un impatto", ha dichiarato alla CNN il tifoso del Başakşehir Ceyhun Coban, che stava assistendo alla partita con suo figlio.

Fatih Ates, un altro sostenitore del Başakşehir, ha concordato sulla necessità di punizioni più severe per i colpevoli, ma ha detto che non ci dovrebbero essere sanzioni più ampie contro i tifosi o le squadre per il comportamento di una sola persona.

"Dovremmo sapere che questa è una partita di calcio e che siamo qui per divertirci, non per fare la guerra", ha detto Ates alla CNN.

Tornato allo stadio, Piątek non pensa che siano necessari grandi cambiamenti per evitare incidenti violenti in futuro.

"Penso che siamo tutti esseri umani. Il calcio è emotivo, dobbiamo mantenere la calma a volte e penso che questo non possa accadere di nuovo", ha detto.

"Durante la partita abbiamo sempre delle conversazioni con gli arbitri e a volte dobbiamo avere più rispetto".

Tuttavia, con l'ultimo incidente che ha coinvolto l'İstanbulspor e il suo presidente, i riflettori rimarranno probabilmente puntati sul gioco turco e sul suo rapporto di amore-odio con gli arbitri per il prossimo futuro.

