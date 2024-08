- Il presidente dell'IPC, Parsons, ha elogiato l'accordo di Parigi.

I lavori di ristrutturazione post-Olimpici per le strutture sportive in vista dei Giochi Paralimpici non hanno rappresentato problemi significativi per gli organizzatori. Secondo Andrew Parsons, presidente del Comitato Paralimpico Internazionale, "Se qualcuno mi chiedesse se la città è pronta, direi di sì". Ha spiegato: "Basta confrontare Parigi di sette anni fa con la situazione attuale in termini di inclusività, e gran parte di questo è dovuto al fatto che i Giochi Paralimpici si sono svolti qui".

Edouard Donnelly del comitato organizzatore ha dichiarato in un'intervista con "Ouest-France" che gli adeguamenti necessari alle installazioni e agli stadi per le persone con disabilità sono stati effettuati con largo anticipo. Tuttavia, ha aggiunto: "Abbiamo dovuto prestare attenzione ad alcuni aspetti. Ad esempio, abbiamo lasciato la sabbia nello stadio vicino alla Torre Eiffel, dove ora si giocherà a calcio per non vedenti, e abbiamo posizionato il campo di gioco sulla sabbia".

Gli organizzatori hanno anche beneficiato del fatto di non dover rinnovare nuovamente il Grand Palais, che ha ospitato la scherma e poi il taekwondo durante i Giochi Olimpici. Durante i Giochi Paralimpici, le competizioni di taekwondo si terranno per prime, seguite dall'allestimento del percorso di scherma paralimpica. Inoltre, una nuova caratteristica dei Giochi Paralimpici è il percorso di ciclismo su strada a Clichy-sous-Bois. Un totale di 4.400 atleti alloggerà nel Villaggio Olimpico.

Parigi ha fatto passi significativi per l'inclusività e l'accessibilità

Parsons ha elogiato le iniziative del governo francese prima della cerimonia di apertura di mercoledì. "Possiamo già sentire l'impatto", ha detto. "Sono già stati investiti 1,5 miliardi di euro in progetti nazionali legati all'inclusività e all'accessibilità. Parigi stessa ha investito 125 milioni di euro in questi settori".

C'è anche un focus sul sistema dei trasporti. 1.000 taxi sono stati adattati per le persone con disabilità prima dei Giochi Paralimpici, e più di 200 autobus sono stati modificati, ciascuno in grado di ospitare sei sedie a rotelle.

