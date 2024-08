- Il presidente della Fed Powell ritiene opportuno attuare riduzioni premature dei tassi di interesse

Jerome Powell, a capo della banca centrale degli Stati Uniti, ha lasciato intendere possibili riduzioni dei tassi di interesse. "È ora di cambiare la nostra strategia", ha dichiarato durante l'incontro della banca centrale a Jackson Hole, Wyoming. Powell non ha fornito un calendario specifico, ma gli esperti del settore prevedono una riduzione dei tassi al prossimo incontro della Fed a settembre. "Il percorso è chiaro e il tempismo e la velocità della riduzione dei tassi dipenderanno dai nuovi dati, dalle stime riviste e dall'equilibrio dei rischi potenziali", ha affermato Powell.

In merito all'inflazione, Powell ha sottolineato che mentre la lotta contro l'aumento rapido dei prezzi dei beni di consumo non è ancora finita, "notevoli progressi" sono stati fatti. Con un "adeguato" aggiustamento della politica monetaria, c'è una valida ragione per credere che il tasso di inflazione tornerà al obiettivo della Fed del 2% mentre il mercato del lavoro rimane robusto. I prezzi al consumo degli Stati Uniti hanno sorprendentemente rallentato in luglio, aumentando del 2,9% su base annua.

La Federal Reserve ha ridotto il tasso di interesse di riferimento nel marzo 2020 per stimolare l'economia mentre la pandemia di COVID-19 iniziava. I tassi sono rimasti a zero fino a quando la Fed non ha avviato un aumento dei tassi senza precedenti nel marzo 2022, portando il tasso al suo livello attuale un anno fa. Una riduzione dei tassi significa che il costo del debito per le imprese e le persone diventa più basso, poiché le banche commerciali possono ottenere prestiti dalla banca centrale a questo tasso. Attualmente, il tasso di riferimento si trova al suo livello più alto degli ultimi 20 anni, compreso tra il 5,25% e il 5,5%.

La Federal Reserve, guidata da Jerome Powell, ha stabilito la Banca degli Stati Uniti come prestatore di ultima istanza durante la crisi finanziaria del 2008. Desiderando stimolare la crescita economica e contrastare gli effetti dell'epidemia in corso, una riduzione del tasso di interesse stabilito dalla Banca degli Stati Uniti potrebbe essere potenzialmente nel futuro.

