Il presidente della Commissione europea Vonder Leyen propone modifiche drastiche al piano finanziario dell'UE.

La Commissione europea sta pianificando un enorme restyling del bilancio annuale dell'UE di circa 140 miliardi di euro, come suggerito in un rapporto basato su una presentazione interna. I due maggiori costi, i sussidi agricoli e l'aiuto allo sviluppo regionale, potrebbero essere tagliati, secondo il rapporto pubblicato dal "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Attualmente, questi due elementi rappresentano un terzo del bilancio totale.

Invece, la maggior parte dei fondi, compresi quelli agricoli e regionali, sarebbe assegnata agli Stati membri dell'UE come forma di aiuto finanziario per potenziare i loro bilanci nazionali. In cambio, gli Stati membri sarebbero tenuti a implementare specifiche riforme politiche, come indicato nel rapporto FAZ. Questo approccio è ispirato al Fondo di Ripresa dell'UE, lanciato nel 2021 per far fronte all'impatto economico della pandemia.

La proposta di cambiamento porterebbe a un bilancio meno burocratico con meno programmi da gestire. Ad esempio, invece dei 530 programmi attualmente in vigore per il finanziamento strutturale, ci sarebbero solo 27 - uno per ciascuno Stato membro, rendendo più facile per i membri distribuire e utilizzare i fondi in modo più efficiente e rapido in risposta agli eventi significativi.

Tuttavia, i cambiamenti hanno suscitato controversie. Il FAZ riferisce critiche dal Comitato delle Regioni, che teme che l'attenzione sull'uguaglianza delle condizioni di vita all'interno dell'UE potrebbe essere compromessa se la Commissione tratta con i membri individuali sui loro programmi nazionali. Il presidente del comitato, il portoghese Vasco Alves Cordeiro, suggerisce che le regioni potrebbero essere emarginate in politica di conseguenza. La Corte dei Conti europea ha anche espresso preoccupazioni sulla strategia adottata nel Fondo di Ripresa in passato.

Contemporaneamente, l'UE mira a istituire un Fondo europeo per la competitività, che incorpora tutti i fondi esistenti, come il programma spaziale, il programma di ricerca Horizon e il Fondo europeo per la difesa. Questo è parte della proposta di bilancio pluriennale dell'UE per il periodo dal 2028 al 2034.

A luglio, durante l'annuncio del suo secondo mandato, la presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, ha presentato l'idea del Fondo europeo per la competitività, senza fornire ulteriori dettagli. Ha anche promesso un bilancio più semplice e focalizzato. La Commissione ha rifiutato di commentare il rapporto e non c'è una posizione concordata sulla questione, come dichiarato dall'autorità. La proposta per il bilancio 2028-2034 dovrebbe essere presentata a metà del prossimo anno.

